В Печоре пожарные спасли четырех жильцов многоэтажного дома

22 июня 2017 года, 9:27 | Печора
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Печоре горела квартира в пятиэтажном доме.

Как сообщили "Комиинформу" в ГУ МЧС по Коми, 21 июня в 17.37 в пожарно-спасательную службу города Печора поступило сообщение о пожаре в одном из подъездов пятиэтажного кирпичного жилого дома по улице Молодежная в городе Печора.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова через три минуты. Подъезд со второго по пятый этаж был заполнен густым дымом. Большинство жильцов подъезда – 28 человек успели своевременно эвакуироваться. Однако четверо жителей дома остались в своих квартирах, так как оказались отрезаны от выхода дымом. Им на помощь пришли огнеборцы. Все четверо были спасены при помощи автолестницы АЛ-30.

Пострадавших в результате пожара не зарегистрировано.

В 18.25 пожар был ликвидирован. Огнем повреждена электрощитовая на площади 8м², сажей закопчен стены и потолки лестничных пролетов в подъезде со 2 по 5 этажи. Предварительно, причиной пожара могли послужить недостатки в конструкции оборудования электрощитовой.

В тушении пожара было задействовано 7 огнеборцев 34-й пожарно-спасательной части ФПС, 2 пожарные автоцистерны и 1 пожарная автолестница.

Комиинформ
  Ключевые слова: мчс коми, пожар
  Рубрика: Происшествия
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