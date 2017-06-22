Спасатели Прилузья несколько часов искали деревенского бездомного
22 июня 2017 года, 7:40 | Прилузский
Вчера спасатели Прилузского района Коми в течение нескольких часов искали деревенского бездомного. Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.
На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в поселке Бедьвож пропал мужчина 1966-го года рождения без определенного места жительства.
Со слов местных жителей, несколько лет назад он поселился в заброшенном доме.
Периодически бездомный выходил на трассу "Вятка", где попрошайничал. Мужчину подкармливали соседи, однако, около недели назад заметили, что он исчез и обратились в спасотряд.
Спасатели искали пропавшего 21 июня с 12 до 18 часов. Пока поиски результатов не дали.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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