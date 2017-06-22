На заседании Госсовета Коми парламентарии рассмотрят 25 вопросов

22 июня 2017 года, 10:00 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Заседание сессии Госсовета Коми началось в эти минуты в Сыктывкаре. Парламентарии республики рассмотрят сегодня 25 вопросов.

Законопроект о введении льготных тарифов на тепло и воду для прочих потребителей, в число которых входят бюджетные организации и предприниматели, вызвал общественный резонанс. Именно сегодня депутатам предстоит поставить точку в этом вопросе, который вчера вызвал дебаты на предсессионных заседаниях комитетов Госсовета.

Также будет рассмотрен законопроект, в котором предлагается установить срок начала подачи заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов за 14 календарных дней до дня начала сроков охоты.

Одним из ключевых станет законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2016 год, представленный министром финансов Коми Галиной Рубцовой.

Среди прочего, парламентарии рассмотрят новеллу, благодаря которой специальный представитель Коми Джамал-Лейла Яндиев получит возможность на своих бланках размещать государственный герб Республики Коми.

Народные избранники рассмотрят перечень кандидатов, который затем будет рекомендован главе Коми С. Гапликову для присвоения высшего звания "Почетный гражданин". В кратком перечне два имени – видного государственного деятеля, председателя Госсовета Коми Ивана Кулакова (посмертно) и известного поэта, прозаика, заслуженного учителя школы Коми АССР, ветерана народного образования Коми Александра Некрасова.

Также депутаты рассмотрят кандидатуру своего коллеги Геннадия Горбачева на должность заместителя председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: заседание Госсовета, законопроекты
  Рубрика: Политика
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