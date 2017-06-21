К борьбе с пьяными водителями в Сыктывкаре подключатся таксисты и ЧОПы

В Госавтоинспекции Сыктывкара прошла рабочая встреча с представителями общественности, частными охранными предприятиями, пассажироперевозчиками и службами такси.

В рамках встречи был рассмотрен вопрос о взаимодействии отдела ГИБДД Сыктывкара с водителями организаций, осуществляющих пассажирские перевозки и охранную деятельность.

Сотрудники частных охранных предприятий, водители маршрутных автобусов и такси будут извещать полицейских о водителях, управляющих автомашинами в состоянии опьянения, а также грубо нарушающих ПДД.

В ГИБДД отметили, что за 5 месяцев 2017 года на дорогах столицы сотрудниками ГИБДД были задержаны 424 водителя, которые управляли машинами в состоянии опьянения или отказались пройти медицинское освидетельствование. По вине таких водителей произошло пять ДТП, где пострадали или погибли люди.

Госавтоинспекция по Сыктывкару обращается ко всем сыктывкарцам обратить внимание на проблемеу нетрезвого вождения по дорогам города. "Пока по нашим дорогам ездят водители, позволяющие себе управлять транспортным средством в состоянии опьянения, мы все находимся в серьезной опасности. Если Вы стали свидетелем или очевидцем того, что водитель нетрезв и собирается сесть за руль, сообщите об этом по телефонам: 02 или 28-18-00, с мобильного телефона 112" - призывают в ГИБДД.