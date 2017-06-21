На ликвидацию нарушений требований безопасности школам Коми планируется выделить 337 миллионов рублей

В 2016 году 82 образовательные организации Коми планировали оснастить системами видеонаблюдения. Однако ими оснастили только четыре учреждения. В целом только 41% образовательных организаций республики располагают соответствующим оборудованием. Такие цифры привела заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова на заседании правительства, посвященном подготовке заведений к новому учебному году.

13% образовательных организаций не имеют целостного ограждения по периметру территории. Пять из них – в Троицко-Печорском районе. 17% не оснащены системой дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны. Наибольшее количество таких нарушений в Ижемском, Корткеросском и Усть-Куломском районах.

42% школ Коми базируются в деревянных зданиях. 15% не имеют системы центрального отопления. 27,5 тысяч школьников учатся в зданиях с износом более 50%. В республике нужно построить 31 здание взамен ветхих. Сейчас разрабатываются малозатратные комплексные проекты для строительства школ в сельских районах. Здания постройки середины прошлого века просто невозможно переоборудовать под современные требования комплексной безопасности. Поэтому количество предписаний к учебным заведениям велико. Это 199 неисполненных предписаний Госпожнадзора, 249 – Роспотребнадзора.

"Есть понимание, что основной комплекс мероприятий будет выполнен за летние каникулы. И мы рассчитываем на то, что органы местного самоуправления в силу собственных полномочий будут исполнять свои мероприятия в срок. С учетом имеющегося финансирования будут приняты все меры по исполнению первоочередных мероприятий по ликвидации нарушений", - заверила Н.Михальченкова.

На это планируется около 337 млн. рублей: 103 из республиканского бюджета, 219 за счет средств местных бюджетов, 14,5 млн. – внебюджетные источники финансирования.

Вызывает опасение ситуация в Койгородском, Прилузском, Корткеросском, Сыктывдинском, Усть-Вымском районах, в бюджетах которых средства на эти цели не предусмотрены.

Глава Коми Сергей Гапликов отреагировал на прозвучавшую информацию и поинтересовался у руководителя администрации Корткеросского района Василия Гончаренко, как в районе, имея огромное количество предписаний и не имея средств на их исполнение, собираются начинать учебный год.

В.Гончаренко ответил, что предписания решаются. По пожарным сигнализациям есть договоренность с МЧС, что школы можно ими оборудовать до 31 декабря. Половину предписания Роспотребнадзора исполнят до 15 августа, небольшие средства на это заложены, на ближайшей сессии райсовета рассмотрят вопрос об увеличении финансирования на эти цели.

"К 15 августа школы будут готовы к приемке. Конечно, они будут приняты с замечаниями. Потому что некоторые замечания можно устранить только построив новую школу или проведя масштабный капитальный ремонт. Но то, что необходимо сделать к 1 сентября, будет сделано", - ответил руководитель районной администрации.

С.Гапликов спросил, какая доля предписаний не может быть выполнена из-за возраста зданий и сколько детей учатся в таких школах. Как выяснилось, около 400.

Тогда глава Коми обратился к члену комитета Совета Федерации по образованию Валерию Маркову, возникает ли у его коллег мысль позадавать вопросы по поводу ветхого состояния сельских школ в стране на федеральном уровне.

Сенатор ответил, что подобные вопросы поднимаются на каждом заседании комитета, но без участия представителей министерства образования. Однако на следующей неделе будет доклад первого заместителя министра образования, который связан с оценкой, сколько нужно вводить школ в ближайшие годы.

Руководитель региона попросил найти дополнительные возможности, чтобы крайне нуждающимся сельским районам давали деньги на исполнение предписаний.