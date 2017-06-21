Точку в вопросе о льготных тарифах на тепло и воду для прочих потребителей поставят на заседании Госсовета Коми

Законопроект, предусматривающий льготные тарифы на водоснабжение и тепло для бюджетных организаций и предприятий Коми, обсудили сегодня члены комитета по соцполитике Госсовета Коми.

Напомним, на декабрьской сессии Госсовет Коми принял закон, который предусматривал льготные тарифы для населения на целый год, а для прочих потребителей – только на первое полугодие 2017 года.

Законопроект, который будет рассмотрен депутатами завтра на заседании Госсовета Коми во втором чтении, представил заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Павел Секретарев.

По его словам, законопроект, после принятия в первом чтении, был серьезно доработан с участием депутатов, Минстроя Коми, КСП Коми и органами местного самоуправления. Первоначально индексация была утверждена на уровне 25%, однако позже Правительству Коми удалось изыскать средства – 115 млн руб. исходя из этой суммы снизить индексацию до 15%.

Депутат Виктор Поляхов поинтересовался у замминистра, на основании каких расчетов сначала прозвучала цифра в 25%, а затем в 15%. П. Секретарев разъяснил, что возможность ограничения роста тарифа напрямую связана с возможностями республиканского бюджета. Расчеты проводили исходя из свободных средств.

В ответ на это депутат-коммунист Олег Михайлов поинтересовался у замминистра: согласовал ли Минстрой РФ индексацию в 15% и возможно ли изыскать дополнительные средства, чтобы довести индексацию до ноля? Парламентарий также заявил, что льготы дают бюджетным организациям, которые являются, по его мнению, злостными неплательщиками за коммунальные услуги.

Замминистра и поддержавшая его первый заместитель министра финансов Республики Коми Валентина Туркина встали на защиту бюджетников, отметив, что большинство из них достаточно исправно платят по счетам, тем более, что коммунальные платежи являются первоочередными. Должники, действительно, есть, но суммы их долгов, часто незначительны и сравнимы с месячными платежами. К примеру, Ижма должна всего 100 тысяч рублей, Койгородок – 172 тысячи.

Однако своего коллегу поддержал депутат Игорь Завальнев. Его интересовало, проходил ли проект независимую экспертизу, и какие меры принимает Минстрой Коми для снижения тарифов.

П. Секретарев пояснил, что процедура расчета тарифов полностью регламентирована федеральным законодательством, вся информация о составляющих расчёта тарифов размещается на сайте Минстроя РК и находится в свободном доступе, каждое тарифное решение направляется в ФАС России. Проведение экспертизы тарифных заявок возложено на тарифный орган. Независимая экспертиза не является обязательным критерием для госорганов, но может быть проведена как регулируемой организацией, так и потребителем ее услуг.

Что касается мер по снижению тарифов, то, по его словам, в Коми на 2015-2018 годы утверждена инвестиционная программа с объем средств в 500 млн. рублей. Она подразумевает техническое перевооружение действующих котельных, обслуживаемых "Коми тепловой компанией" на территории 15 муниципалитетов.

Кроме того, в рамках энергосберегающих мероприятий также планируются мероприятия по модернизации котельных и замене ветхих и аварийных сетей. Объем вложений на 2016-2017 годы составит 250 млн. рублей. Семь проектов реализовано в прошлом году, до конца 2017 года планируется реализовать еще 12.

Перед голосованием заместитель председателя Госсовета Валентина Жиделева поинтересовалась, что будет, если депутаты завтра не поддержат этот законопроект. П. Секретарев сообщил, что с 1 июля рост тарифов на тепло и воду для прочих потребителей составит 70%, а в сельских районах счета вырастут как минимум в четыре раза.

Несмотря на угрожающие цифры, законопроект во втором чтении поддержали лишь три депутата из комитета по соцвопросам, двое воздержались, один – "против". Окончательное решение парламентарии примут завтра, на заседании Госсовета Коми.