Глава Коми предложил изучать в школах основы ведения бизнеса

21 июня 2017 года, 17:25 |
Фото Антона Пархачёва

Вовлечение наибольшего числа граждан, особенно молодежи, в реальный сектор экономики, производство и предоставление услуг, - стратегическая задача как федеральных, так и республиканских властей. Такую мысль озвучил глава Коми Сергей Гапликов на заседании регионального правительства.

Руководитель региона уверен, что молодежь не должна ждать решения проблем со стороны, а своим трудом помогать и себе, и государству. Он сообщил, что постоянно общается и со школьниками, и со студентами, часто они хотят работать на кого-то: в крупных компаниях, органах власти, правоохранительных органах.

"Возникает вопрос, почему людей интересует не собственный бизнес. Они боятся брать на себя ответственность, быть непонятыми и не знают, как все устроено в бизнесе. Хотя ни для кого не секрет, что государство создало удобную систему налогообложения, упрощает процедуры. Рейтинг России, определяющий простоту ведения бизнеса, с каждым годом все выше", - отметил С.Гапликов.

Он считает, что образовательную программу в школах необходимо актуализировать. Нужно учить молодежь тому, чему ее пока не учат – предпринимательству.

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"Люди, выходящие из школы, должны знать основы ведения бизнеса. Это дает возможность становиться самостоятельными, пытаться не убегать от действительности, а самим ее создавать, становится успешными бизнесменами, создавать крепкие семьи, формировать свое будущее", - заявил глава Коми.

Он предложил подумать над тем, чтобы основы предпринимательства стали неотъемлемой частью школьной программы старших классов. Преподавание такого рода предметов в игровой форме было бы уместным и в начальной или средней школе. Так дети могли бы понять и то, сколько труда вкладывают родители в зарабатывание денег, что стало бы дополнительной воспитательной составляющей.

С.Гапликов попросил заместителя председателя правительства – министра образования, науки и молодежной политики РК совместно со специалистами и научным сообществом проработать возможность введения бизнес-образования для республиканских школьников.

Илья Баканов
  Ключевые слова: образование, молодежь, бизнес
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Экономика
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