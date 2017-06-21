В Инте благоустраивают территорию вокруг водонапорной башни

21 июня 2017 года, 17:00 | Инта
Фото администрации Инты

В Инте в рамках Года добрых дел, объявленного главой Коми Сергеем Гапликовым, в зоне отдыха возле водонапорной башни приступили к ремонту просевших участков прогулочных дорожек.

Ремонтные работы будут завершены к воскресенью. Такой срок установила мэр Инты Лариса Титовец.

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"В это воскресенье мы отмечаем большой молодежный праздник в рамках Всероссийского дня молодежи и проводим традиционный парад выпускников, - пояснила она. - Наверняка после официальных мероприятий ребята будут гулять по городу, и обязательно придут фотографироваться к башне. Им приятно будет видеть уже отремонтированные дорожки в этом историческом месте города возле водонапорной башни".

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Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации города, из-за того, что плитка выложена над подземной теплотрассой, на некоторых участках прогулочных дорожек просел грунт.

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Что бы выровнять дорожки, нужно снять тротуарную плитку, выполнить отсыпку, а затем снова восстановить плиточное покрытие. Отремонтировать просевшие участки вызвалась компания, которая четыре года назад была подрядчиком по муниципальному контракту на благоустройство всей зоны отдыха вокруг водонапорной башни.

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Бюджетных расходов ремонтные работы не потребуют: подрядная компания восстановит просевшие участки за свой счет, несмотря на то, что гарантийный срок по контракту давно прошел.

"Пусть это будет наш вклад в общую "Копилку добрых дел", - отметил руководитель подрядной организации.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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