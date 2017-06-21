В Инте благоустраивают территорию вокруг водонапорной башни

В Инте в рамках Года добрых дел, объявленного главой Коми Сергеем Гапликовым, в зоне отдыха возле водонапорной башни приступили к ремонту просевших участков прогулочных дорожек.

Ремонтные работы будут завершены к воскресенью. Такой срок установила мэр Инты Лариса Титовец.

"В это воскресенье мы отмечаем большой молодежный праздник в рамках Всероссийского дня молодежи и проводим традиционный парад выпускников, - пояснила она. - Наверняка после официальных мероприятий ребята будут гулять по городу, и обязательно придут фотографироваться к башне. Им приятно будет видеть уже отремонтированные дорожки в этом историческом месте города возле водонапорной башни".

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации города, из-за того, что плитка выложена над подземной теплотрассой, на некоторых участках прогулочных дорожек просел грунт.

Что бы выровнять дорожки, нужно снять тротуарную плитку, выполнить отсыпку, а затем снова восстановить плиточное покрытие. Отремонтировать просевшие участки вызвалась компания, которая четыре года назад была подрядчиком по муниципальному контракту на благоустройство всей зоны отдыха вокруг водонапорной башни.

Бюджетных расходов ремонтные работы не потребуют: подрядная компания восстановит просевшие участки за свой счет, несмотря на то, что гарантийный срок по контракту давно прошел.

"Пусть это будет наш вклад в общую "Копилку добрых дел", - отметил руководитель подрядной организации.