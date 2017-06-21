Принято решение об отстреле медведей в Удорском и Усинском районах Коми

Непривычная холодная весна и начало лета в Коми, внесли свои корректировки в поведении многих диких животных, в том числе и медведей.

Сигналы о том, что граждане увидели медведя, поступают практически со всех районов Республики Коми, сообщает региональный Минпром.

Задержка вегетации растений в природе существенно сказалась на питании медведей. Их стали чаще встречать возле населенных пунктов, вдоль дорог, на магистральных нефте- и газопроводах. Причиной тому является отсутствие естественных кормов в привычных для медведей в местах обитания.

Естественные корма (молодые побеги растений, листья деревьев) в первую очередь появляются в хорошо прогреваемых участках, а это луга вдоль рек, опушки леса, луга и поля у населенных пунктов, вдоль дорог, на участках нефте- и газопроводов. Поэтому медведи и появляются в первую очередь на таких участках местности.

В Минпроме отметили, что после зимы и таяния снега медведи в поисках корма выходят к населенным пунктам, где находят пищу на свалках, кладбищах, вдоль дорог. Визуальные контакты с медведями в этих ситуациях неизбежны, люди видят их, у них возникает естественная реакция - страх, при этом следует отметить, что агрессивности медведи не проявляют.

За всю историю наблюдений за поведением медведей в Республике Коми, отмечено всего несколько нападений на людей. Все случаи были спровоцированы человеком. Нападали на людей только раненые животные.

Следует отметить, что в основном граждане наблюдают молодых зверей, которые еще не полностью приспособились к выживанию в естественной среде обитания. Молодые звери стремятся найти любой корм и выжить.

Взрослые особи никогда не выходят к людям, за исключение случаев нападения на сельскохозяйственных животных, которых владельцы неосмотрительно оставляют без присмотра. Взрослые особи, в отличие от молодых, в состоянии убить лося, оленя, тем самым без проблем с питанием успешно пережить этот сложный период.

Численность медведей в Республике Коми невысокая, на территории охотничьих угодий 38.4 млн. га обитает чуть более 4 тысяч особей - 1 зверь на 10 тыс. га. Для сравнения: в Вологодской области более 10 тыс. особей на площади 14.5 млн. га.

"В 2016 году в условиях крайней необходимости были отстреляны три медведя. Эти животные представляли реальную опасность для людей. В этом году принято решение об отстреле двух медведей в Удорском и Усинском районах. Ситуация с медведями находится под постоянным контролем Министерства, ведется постоянный мониторинг по оценке реальной угрозы по каждому конкретному случаю. Специалисты ГКУ РК "Охотнадзор" на месте проверяют информацию, оценивают наличие и степень угрозы от диких животных жизни и здоровью граждан" - отметил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.

В ведомстве напомнили, что сотрудники охотнадзора осуществляют свои полномочия только в границах охотничьих угодий. На территориях населенных пунктов, воинских частей, садово-огороднических товариществ и на иных территориях, не являющихся средой обитания охотничьих ресурсов и не отнесенных к охотничьим угодьям, правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Федеральным законом "Об охоте" не осуществляется.

В населенных пунктах огнестрельное оружие для обезвреживания животных, угрожающих жизни и здоровью граждан имеют право применять только сотрудники полиции.

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях.

При появлении медведей в населенных пунктах необходимо применять шумовые отпугивающие средства с целью оттеснить зверей в лесной массив и исключить угрозу для жизни и здоровья людей.

С целью предотвращения дальнейших случаев появления медведей в населенных пунктах необходимо убрать доступные животным свалки и не подкармливать зверей.

"Яркими примерами безответственного отношения наших земляков к животным служат факты прикармливания диких животных, выходящих к автодорогам общего назначения, где на обочинах, на прогретых открытых местах животные кормятся травой (Вуктыл – в этом году, Ухта – в прошлом году). Уважаемые граждане, поймите, что каждым куском еды, брошенным дикому животному, вы отдаляете его от привычного уклада жизни и приближаете его гибель. Кроме того, вы рискуете своей жизнью. Убедительная просьба: не останавливайте свои автомобили возле диких животных (они не вас ждут на обочине), не кормите их (они сами найдут пропитание), не забирайте животных из их естественной среды обитания, не вмешивайтесь в природные события", - призывают в Минпроме.