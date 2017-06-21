Жители Коми в минувшем году вызывали "скорую помощь" 301 тысячу раз

В Коми более 730 тысяч человек в минувшем году воспользовались медицинскими услугами. Об этом на заседании комитета по социальной политике Госсовета Коми сообщила заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Коми Валентина Коннова, выступая с докладом об исполнении бюджета учреждения за 2016 год.

По ее словам, ведомством по программе обязательного медицинского страхования было профинансированы 188,5 тысяч госпитализаций в стационар, восемь миллионов амбулаторных посещений, 58 тысяч госпитализаций в дневной стационар и 301 тысяча вызовов бригад "скорой помощи".

При формировании бюджета на 2016 год доходная часть была утверждена на уровне 14, 374 млрд. рублей, расходная – 14, 375 млрд. рублей. Дефицит составил 1,7 млн. рублей.

Доходная часть была исполнена на 14,404 млрд. рублей, что составило 100,3% от планируемой суммы, расходная – 13, 367 млрд. рублей или 99,9%.

"При планируемом дефиците в 1,7 млн. рублей за счет дополнительных неналоговых доходов бюджет был фактически исполнен с профицитом в 37, 2 млн. рублей, - отметила В. Коннова. - В составе доходов 99% - безвозмездные поступления из федерального бюджета".

На оказание специализированной и высокотехнологичной медпомощи, включенной в базовую программу ОМС, был получен межбюджетный трансфер в размере 25,3 млн. рублей, на единовременные компенсационные выплаты медработникам с высшим образованием – 27 млн. рублей. Выплаты, начиная с 2012 года, получили 186 медработников.

На возмещение другим территориальным фондам расходов по лечению застрахованных в Коми жителей в 2016 году было направлено 474 млн. рублей, что на 128 миллионов больше, чем в 2015 году. Наибольший объем перечислений приходится на медорганизации Кировской области – 148 млн. рублей.

На новое для фонда направление – организацию дополнительного профессионального обучения работников, а также приобретение и ремонт оборудования было затрачено 53 млн. рублей. На эти средства приобретено 53 и отремонтировано 13 единиц медицинского оборудования.

Один из членов комитета, заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева посетовала, что слишком большой объем медицинских услуг жители республики получают за ее пределами.

"Это опасная тенденция, - высказалась она. – Не придем ли мы однажды к тому, что лечебные учреждения будут развиваться в соседних областях, но не у нас в Коми".

В. Коннова согласилась, что это достаточно неоднозначная и интересная тема, хотя бы потому, что медицинские услуги в Кировской области Территориальному ФОМС Комиза лечение застрахованных граждан обходятся дешевле из-за отсутствия в ценообразовании районного коэффициента. В любом случае право выбора медицинского учреждения законом закреплено за пациентом.