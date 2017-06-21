Жители Коми в минувшем году вызывали "скорую помощь" 301 тысячу раз

21 июня 2017 года, 14:40 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Коми более 730 тысяч человек в минувшем году воспользовались медицинскими услугами. Об этом на заседании комитета по социальной политике Госсовета Коми сообщила заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Коми Валентина Коннова, выступая с докладом об исполнении бюджета учреждения за 2016 год.

По ее словам, ведомством по программе обязательного медицинского страхования было профинансированы 188,5 тысяч госпитализаций в стационар, восемь миллионов амбулаторных посещений, 58 тысяч госпитализаций в дневной стационар и 301 тысяча вызовов бригад "скорой помощи".

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При формировании бюджета на 2016 год доходная часть была утверждена на уровне 14, 374 млрд. рублей, расходная – 14, 375 млрд. рублей. Дефицит составил 1,7 млн. рублей.

Доходная часть была исполнена на 14,404 млрд. рублей, что составило 100,3% от планируемой суммы, расходная – 13, 367 млрд. рублей или 99,9%.

"При планируемом дефиците в 1,7 млн. рублей за счет дополнительных неналоговых доходов бюджет был фактически исполнен с профицитом в 37, 2 млн. рублей, - отметила В. Коннова. - В составе доходов 99% - безвозмездные поступления из федерального бюджета".

На оказание специализированной и высокотехнологичной медпомощи, включенной в базовую программу ОМС, был получен межбюджетный трансфер в размере 25,3 млн. рублей, на единовременные компенсационные выплаты медработникам с высшим образованием – 27 млн. рублей. Выплаты, начиная с 2012 года, получили 186 медработников.

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На возмещение другим территориальным фондам расходов по лечению застрахованных в Коми жителей в 2016 году было направлено 474 млн. рублей, что на 128 миллионов больше, чем в 2015 году. Наибольший объем перечислений приходится на медорганизации Кировской области – 148 млн. рублей.

На новое для фонда направление – организацию дополнительного профессионального обучения работников, а также приобретение и ремонт оборудования было затрачено 53 млн. рублей. На эти средства приобретено 53 и отремонтировано 13 единиц медицинского оборудования.

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Один из членов комитета, заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева посетовала, что слишком большой объем медицинских услуг жители республики получают за ее пределами.

"Это опасная тенденция, - высказалась она. – Не придем ли мы однажды к тому, что лечебные учреждения будут развиваться в соседних областях, но не у нас в Коми".

В. Коннова согласилась, что это достаточно неоднозначная и интересная тема, хотя бы потому, что медицинские услуги в Кировской области Территориальному ФОМС Комиза лечение застрахованных граждан обходятся дешевле из-за отсутствия в ценообразовании районного коэффициента. В любом случае право выбора медицинского учреждения законом закреплено за пациентом.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Территориальный ФОМС Коми, отчет за 2016 год, Госсовет
  Рубрика: Общество
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