Иван Медведев: "При отстаивании региональных вопросов все способы хороши"

21 июня 2017 года, 12:20 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Депутаты Государственной Думы вернулись к работе над бюджетом текущего года дополнительные поступления в бюджет дали возможность увеличить финансирование по нескольким направлениям.

"Добавку получит культура. Миллиард рублей будет направлен на закупку инструментов для школ искусств, детские театры и детский туризм. В музыкальных школах страны насчитывается 87 тысяч инструментов, изношенных на 81 процент. К нам поступают многочисленные обращения от директоров этих учреждений. Отсюда и такая строка расходов в бюджете.

На 233,5 миллиона будет увеличено финансирование региональных театров. Предполагается, что эти средства будут направлены на гастрольную деятельность. Организовать гастроли самостоятельно артистам не под силу – а потребность такая есть. Я это хорошо знаю на примере Коми. Сейчас проблема будет решена" - подчеркнул Иван Медведев.

По информации Ивана Медведева, в числе получателей дополнительных средств, также медицинские работники. Одна из поправок в бюджет предусматривается выделение 2,8 млрд. руб. – на реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения, в том числе 1,7 млрд. руб. – на строительство и ремонт медицинских учреждений и 17,3 млн. руб. – на повышение оплаты труда медработникам.

1,9 млрд. руб. дополнительно получит образовательная сфера. Из них 286 млн. руб. – на повышения оплаты труда работников данной сферы и 3,3 млн. руб. – на стипендии студентов.

Фракция "Единая Россия" считает одним из приоритетных направлений социальную поддержку инвалидов. 1,2 млрд. руб. из дополнительных поступлений в бюджет предназначено на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Распределение средств по регионам производит трехсторонняя бюджетная комиссия, в состав которой входит Иван Медведев. По его словам, депутаты Государственной Думы используют все средства для решения региональных вопросов. На собрания групп фракции "Единая Россия" приходят для откровенного разговора министры. Часто оказывается, что проблему вполне можно решить в рамках текущей работы ведомства. Какие-то задачи можно реализовывать в рамках постановлений Государственной Думы.

Комиинформ
  Ключевые слова: Госдума
  Рубрика: Экономика
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