24 июня в рамках Всероссийского Олимпийского дня в Сыктывкаре состоится традиционный массовый забег "Олимпийская миля".

Как сообщает Минспорта Коми со ссылкой на Центр спортивных мероприятий, забег даст старт всем спортивным мероприятиям этого дня. Пробежать "Олимпийскую милю" может любой желающий.

"Перед началом забега мы организуем флешмоб – участники праздника будут встречать спортсменов, которые представят Республику Коми на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Корее, единым кликом "Пхенчхан!". Это название города, где и состоится Олимпиада", - рассказала главный судья состязаний Екатерина Шиманская.

Легкоатлеты пробегут по периметру Республиканского стадиона, далее выйдут за его пределы, со стороны улицы Куратова обогнут городской бассейн и вернутся на стадион.

Всех участников забега ожидают сладкие призы и магниты с символикой XXVIII Всероссийского Олимпийского дня.

***24 июня Республика Коми присоединится к XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню, он пройдет в большинстве муниципальных образований региона. В этом году по решению Олимпийского комитета России Всероссийский олимпийский день посвящен XXIII Олимпийским зимним играм, которые состоятся в Пхенчхане (Республика Корея) в 2018 году.

Основной площадкой XXVIII Всероссийского олимпийского дня станет Республиканский стадион.