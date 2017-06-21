Сотрудники соцзащиты Коми в канун Дня памяти и скорби приводят в порядок памятники

В рамках Года добрых дел сотрудники соцзащиты проводят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

В них участвуют ветераны, дети и работники отрасли.

Так, в преддверии Дня памяти и скорби в отделении социального обслуживания №3 Центра соцзащиты Сыктывкара создали памятный ролик "Дети войны".

"Авторы ролика - социальные работники и непосредственные участники и свидетели страшных событий - наши подопечные, для которых в день 22 июня 1941 года закончилось детство. Из семейных архивов были отобраны фотографии, позволившие заглянуть на десятки лет назад", - рассказали сотрудники соцзащиты столицы Коми.

Ролик "Дети войны" размещен в группе учреждения ВКонтакте (https://vk.com/social_syktyvkar?z=video-50215650_456239028%2F5ad8b487848c3865b5%2Fpl_wall_-50215650).

В Усинском районе в канун скорбной даты прошла акция по приведению в порядок памятников, установленных в деревне Новикбож в честь погибших в Великой Отечественной войне. Организовали мероприятия в рамках Года добрых дел социальные работники, которые трудятся в этом населенном пункте. Некоторые участвовали в акции вместе своими детьми.

Дети помогли прибрать и территорию у памятника "Никто не забыт, ничто не забыто" в поселке Нижняя Омра. Это доброе дело сделали воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН) Троицко-Печорского района. Ребята убрали мусор и прошлогоднюю листву около монумента.

"Завтра, 22 июня, в деревне Гришестав сотрудники и дети нашего учреждения вместе с работниками Троицко-Печорского филиала Общественной приемной главы республики и жителями деревни примут участие в поминальном митинге у памятника участникам Великой Отечественной войны. Территорию у этого памятника наши воспитанники и сотрудники тоже помогли прибрать и благоустроить - вместе с работниками Общественной приемной главы Республики Коми собрали мусор и высадили цветы", - рассказала директор СРЦН Троицко-Печорского района Ольга Попова.

Сотрудники центра считают важным, чтобы торжественные мероприятия, особенно посвященные Великой Отечественной войны, проводились в достойной обстановке, а монументы в честь героев-земляков были ухоженными.