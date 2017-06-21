В Печорском районе родственники нашли пропавших рыбаков

В поселке Каджером Печорского района два дня назад пропали двое рыбаков. Об этом в социальных сетях сообщили знакомые пропавших, которые заявили, что поиски мужчин не ведутся.

Как рассказал "Комиинформу" местный житель, обычно рыбаки уходят на промысел на 10-15 дней. Пропавшие не выходили на связь около недели. "А утонули прилично людей на моей памяти, - пояснил собеседник агентства. - Кто всплывал спустя какое-то время, тех потом находили рыбаки. Но точно не спасатели. Поэтому родственники начали паниковать".

Пропавших встретили их коллеги по промыслу, именно через них мужчины передали родственникам, что все в порядке. Они не могли выйти на связь из-за севшего телефона. Помощь спасателей не понадобилась.