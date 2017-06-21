Сыктывкарских спасателей подняла по тревоге нетрезвая девушка, переплывавшая Сысолу
21 июня 2017 года, 7:40 | Сыктывкар
Сыктывкарских спасателей подняла по тревоге девушка, переплывавшая Сысолу.
Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, вчера в 11:10 в службу "112" поступило сообщение от очевидца. Дозвонившийся передал информацию о том, что в парке имени Кирова нетрезвая девушка пытается переплыть Сысолу и попросил о помощи. Также звонивший заявил и в полицию.
Спасотряд и правоохранители выехали на место незамедлительно.
Спасать "утопающую" 1990-го года рождения не пришлось. В учреждении пояснили, что девушка легко переплыла с одного берега на другой и в обратном направлении.
Впоследствии сыктывкарку задержала полиция.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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