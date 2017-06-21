Сыктывкарских спасателей подняла по тревоге нетрезвая девушка, переплывавшая Сысолу

21 июня 2017 года, 7:40 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Сыктывкарских спасателей подняла по тревоге девушка, переплывавшая Сысолу.

Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, вчера в 11:10 в службу "112" поступило сообщение от очевидца. Дозвонившийся передал информацию о том, что в парке имени Кирова нетрезвая девушка пытается переплыть Сысолу и попросил о помощи. Также звонивший заявил и в полицию.

Спасотряд и правоохранители выехали на место незамедлительно.

Спасать "утопающую" 1990-го года рождения не пришлось. В учреждении пояснили, что девушка легко переплыла с одного берега на другой и в обратном направлении.

Впоследствии сыктывкарку задержала полиция.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: река, лето
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 4

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:10 20.06.2017
В Подъельске сгорело частное подворье
10:15 19.06.2017
На выходных ухтинские пожарные тушили частную баню
07:49 19.06.2017
В Прилузском районе Коми ищут 66-летнюю женщину


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

07:37
Сыктывкарских спасателей подняла по тревоге нетрезвая девушка, переплывавшая Сысолу
20:53
Полиция и надзорные органы проверяют деятельность сыктывкарского тату-салона
20:45
В Коми дотации из фонда финансовой поддержки будут получать наименее обеспеченные муниципальные образования
20:13
Ремонтировать дома после ЧС и аварий будут без включения в долгосрочную программу
19:14
Миннац Коми готов поддержать празднование 400-летия Протопопа Аввакума

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus