Сыктывкарских спасателей подняла по тревоге нетрезвая девушка, переплывавшая Сысолу

Сыктывкарских спасателей подняла по тревоге девушка, переплывавшая Сысолу.

Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, вчера в 11:10 в службу "112" поступило сообщение от очевидца. Дозвонившийся передал информацию о том, что в парке имени Кирова нетрезвая девушка пытается переплыть Сысолу и попросил о помощи. Также звонивший заявил и в полицию.

Спасотряд и правоохранители выехали на место незамедлительно.

Спасать "утопающую" 1990-го года рождения не пришлось. В учреждении пояснили, что девушка легко переплыла с одного берега на другой и в обратном направлении.

Впоследствии сыктывкарку задержала полиция.