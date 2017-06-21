Полиция и надзорные органы проверяют деятельность сыктывкарского тату-салона

Полиция и надзорные органы столицы Коми проводят проверку деятельности сыктывкарского тату-салона. Один из спорных вопросов - может ли он работать без соответствующей лицензии, исходя из перечня услуг, оказываемых в заведении.

В заинтересованные структуры обратился сыктывкарец Евгений Трофимов. Как рассказал он "Комиинформу", весной прошлого года мать его несовершеннолетнего сына сделала в салоне татуировку в период кормления ребенка грудью, не сообщив ему об этом.

Впоследствии у мальчика развились аллергические реакции и, как возможный вариант, отец ребенка не исключил влияние химических веществ на организм матери и малыша. Он попытался узнать состав используемых красок, однако в салоне предоставлять информацию не стали. Позже в беседе с журналистом "Комиинформа" руководитель студии пояснил, что делать это не обязан, девушка проходила процедуру добровольно.

Сама мать ребенка, Юлия Борисенко, подтвердила, что делала тату осознанно, понимая возможные последствия. Тем не менее, сыктывкарка предполагает, что влияние токсических веществ на здоровье могло быть минимальным: когда делалась процедура, ребенок уже "перешагнул" младенческий возраст, и материнское молоко не было его основным источником питания.

"Разные аллергии сейчас есть практически у любого ребенка. Спросите у любой мамы. Посмотрите на наше питание. Сделать его полностью экологичным в наше время очень сложно. Что касается красок, исследований нет. Неизвестно, какое влияние они оказывают на организм ребенка, но это недоказуемо", - подчеркнула собеседница.

"Комиинформ" попросил прокомментировать ситуацию участкового врача-педиатра детской поликлиники Сыктывкара №2 Дениса Железова. Он отметил, что точных исследований влияния тату на организм женщины и ребенка действительно нет. Тем не менее, врач практически исключил, что аллергия у ребенка могла развиться из-за этого: краски при нанесении тату попадают только под кожу, но не в кровь и в крайне небольшом количестве.

"Конечно, процедура теоретически могла повлиять на состояние самой женщины. Процедура - болезненная, а боль - это всегда стресс. Если женщина делает это в период кормления, возможно нарушение лактационного цикла вплоть до полной потери молока, что плохо и для ребенка, - пояснил Д.Железов. - Но здесь я как не сторонник тату все же говорил бы не только о кормящих матерях. Процедура небезопасна для любого человека, понимающего, что через иглы можно "подхватить" инфекционные заболевания, если в каком-нибудь из салонов за этим не следят. Здесь ответственность лежит, прежде всего, на самом человеке".

В свою очередь, сам владелец салона Александр Галанцев заявил, что заведение работает более десяти лет, и до настоящего времени каких-либо существенных претензий к нему и его мастерам не было ни у проверяющих, ни у клиентов.

"На нас написано во все структуры, какие только возможно. К нам приходили ОБЭП, полиция, прокуроры, налоговики, антимонопольная служба, роспотребнадзор. Служба газа только не приходила еще…Мы прошли все проверки", - заверил он.

Одним из спорных моментов проверки, исходя из обращения отца ребенка, стал вопрос - может ли заведение работать без соответствующей лицензии. По словам владельца студии А.Галанцева, тату относится не к медицинским, а к бытовым услугам и, согласно закону, такая деятельность не лицензируется.

В ответе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Коми, предоставленном агентству Е.Трофимовым, обозначено, что факты, изложенные в заявлении, подтвердились частично.

Итогом проверки Управления стало возбуждение дела об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП РФ в части нарушений санитарного законодательства.

Из ответа Росздравнадзора по региону, также проверившем салон, следует, что вопрос отнесения тату к медицинским процедурам пока, по законодательству, является спорным. По факту, практика судов здесь различна и неоднозначна.

Как уточнили "Комиинформу" в сыктывкарской полиции, проверка салона займет не менее месяца. По ее итогам будет вынесено соответствующее процессуальное решение.