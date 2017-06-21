В Коми подвели итоги конкурса по охране труда - в лидерах предприятия Ухты

21 июня 2017 года, 8:00 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Министерство труда и социального развития огласило итоги республиканского смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда. Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии лидирующие позиции заняли предприятия Ухты. В шести заявленных номинациях ухтинцы набрали наибольшее число баллов в пяти, уступив лишь одну Вуктылу .

Так, лучшей организацией Республики Коми в области условий и охраны труда среди организаций производственной сферы с численностью работающих до 150 человек включительно стал ухтинский МКП "Горзеленхоз", а с величиной штата свыше 150 человек - филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - "Северное ПТУС".

Среди организаций непроизводственной сферы лучшие по итогам смотра: МДОУ "Детский сад №32 комбинированного типа", где трудятся менее ста человек и филиал 000 "Газпром ВНИИГАЗ" в городе Ухта с численностью более сотни сотрудников.

Отдельно в конкурсе были рассмотрены предприятия нефтегазовой отрасли. Здесь среди конкурентов, имеющих до трехсот подчиненных лучшей стала ухтинская база производственно - технического обслуживания и комплектации оборудования АО "Транснефть-север", из числа претендентов с количеством работников более трехсот - вуктыльское линейное производственное управление магистральных газопроводов 000 "Газпром трансгаз Ухта".

Всего на смотр были представлены 56 заявок от различных организаций. Сыктывкар подал 11 заявлений на участие, Ухта - 22, Воркута, Печора, Кряжпогостский и Усть-Куломский районы - по три заявки. По два предприятия заявились от Усинска и Усть-Вымского района. По одному представили Инта, Вуктыл, Сосногорск и районы: Троицко-Печорский, Ижемский, Койгородский, Сыктывдинский.

Пять организаций были исключены из конкурса. Структурное подразделение АО "Воркутауголь" "Печорская ЦОФ" по причине того, что коэффициент тяжести несчастных случаев на производстве составил 43,3, тогда как допустимо менее 28. Чуть более высокий показатель по тяжести несчастных случаев - 45 - показала ухтинская школа - интернат №2 для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Тогда как колоссальное превышение этого параметра члены конкурсной комиссии зафиксировали в Усинске на ООО "РН - Северная нефть" - 187.

Средняя общеобразовательная школа №5 Инты была дисквалифицирована за небольшое отставание в аттестации рабочих мест по условиям труда - был достигнут показатель в 33% вместо допустимого минимума в 39%. По этой же причине конкурс покинула и средняя общеобразовательная школа в селе Усть - Кулом - 28% аттестованных рабочих мест по условиям труда.

Подобный смотр-конкурс проводится в республике ежегодно, начиная с 2008 года. Цель смотра изучение и распространение в регионе передового опыта работы в области охраны труда. Помимо этого, участие в конкурсе позволяет накапливать соответствующие предложения по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, обобщать их и реализовывать.

В процессе также происходит совершенствование системы управления охраной труда, обучение работников, проверка знаний.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: травматизм, производство, охрана труда, несчастный случай, минтрудсоц, конкурс, коми
  Рубрика: Экономика
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