ЛУКОЙЛ-Коми выпустил в реки рекордные 3,5 миллиона мальков сига

20 июня 2017 года, 15:10 |
Фото ЛУКОЙЛ-Коми

ЛУКОЙЛ-Коми выпустил в реки рекордные 3,5 миллиона мальков сига.

Специально выращенная молодь ценной породы рыбы обрела новый дом в реке Уса (в районе устья) и в нескольких ее притоках, сообщает пресс-служба ЛУКОЙЛ-Коми.

Главными действующими лицами традиционного мероприятия по зарыблению стали дети – ученики младших классов из села Усть-Уса и деревни Новикбож. Для них сотрудники ЛУКОЙЛ-Коми устроили развлекательную программу с викторинами, конкурсами, призами и угощением. В конце праздника ребята своими глазами увидели сижков, которым предстоит расти и набираться сил в окрестных реках.

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На открытии мероприятия заместитель руководителя администрации городского округа "Усинск" Татьяна Анисимова отметила: "В Год экологии мы как никогда понимаем необходимость беречь и ценить родную природу. Замечательно, что в сегодняшней экологической акции принимает участие так много детей. Думаю, они надолго запомнят этот день и свою сопричастность к хорошему делу".

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Заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Сергей Макаров подчеркнул, что в нынешнем году в реки выпускаются 3,5 миллиона мальков. И это рекорд для предприятия, которое, к слову, первым в республике добровольно начало проводить зарыбление рек. С 2007 по 2016 год ЛУКОЙЛ-Коми выпустил в природу порядка 1,2 млн мальков сига и хариуса европейского.

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Отметим, что места выпуска мальков определены Федеральным агентством по рыболовству. Выпуск сижков в реки проводился с участием инспекторов рыбнадзора, сотрудников экологической службы ЛУКОЙЛ-Коми и местных жителей.

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Комиинформ
  Ключевые слова: Эко-Коми, лукойл-коми
  Рубрика: Экология
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