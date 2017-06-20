На реке Мезень продолжатся поиски четырех утонувших мужчин

Спасатели Сыктывкарского ПСО - филиала СЗРПСО сегодня утром выехали в с.Кослан Удорского района для продолжения поисков четырех человек.

Напомним, 2 июня в районе села Кослан во время рыбалки опрокинулась лодка, в которой находилось пятеро местных жителей 1980,1991 и 1993 годов рождения. Одному из мужчин удалось выбраться на берег, остальные четверо утонули.

Спасатели и местные жители организовали поиск тел, но тщетно. Поисковая операция осложнялась большой водой и сильным течением.