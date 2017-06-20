На реке Мезень продолжатся поиски четырех утонувших мужчин
20 июня 2017 года, 13:45 | Удорский
Спасатели Сыктывкарского ПСО - филиала СЗРПСО сегодня утром выехали в с.Кослан Удорского района для продолжения поисков четырех человек.
Напомним, 2 июня в районе села Кослан во время рыбалки опрокинулась лодка, в которой находилось пятеро местных жителей 1980,1991 и 1993 годов рождения. Одному из мужчин удалось выбраться на берег, остальные четверо утонули.
Спасатели и местные жители организовали поиск тел, но тщетно. Поисковая операция осложнялась большой водой и сильным течением.
Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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