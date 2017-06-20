Всероссийский олимпийский день охватит всю Республику Коми

24 июня Республика Коми присоединится к XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню, он пройдет в большинстве муниципальных образований региона. В этом году по решению Олимпийского комитета России Всероссийский олимпийский день посвящен XXIII Олимпийским зимним играм, которые состоятся в Пхенчхане (Республика Корея) в 2018 году, сообщает Минспорта Коми.

В Сыктывкаре спортивные мероприятия пройдут на базе подведомственных региональному Минспорта учреждений. Это Спортивная школа олимпийского резерва № 1 (Республиканский стадион), Спортивная школа по плаванию "Орбита" и Спортивная школа по конному спорту в Выльгорте. А также в Реабилитационно-оздоровительном центре (Эжва).

В программе Всероссийского Олимпийского дня - соревнования по легкой атлетике, стритболу, футболу, шахматам, кроссфиту, дартсу, тенису, настольному теннису, киберспорту, флорболу, волейболу, плаванию, гиревому и арбалетному спорту, бочче, мас-рестлингу, прыжкам через нарты.

Ухтинские спортсмены поддержат Всероссийский олимпийский день городскими соревнованиями по футболу, легкоатлетическим кроссом и триатлоном.

В Воркуте состоятся товарищеские матчи по мини-футболу и стритболу. Кроме этого, все желающие смогут присоединиться к спортивному массовому забегу "Заполярная миля".

Жители Усинска попробуют свои силы в полиатлоне "Олимпийский день встречай – нормы ГТО сдавай!". Среди воспитанников спортивного лагеря "Вперед к Олимпийским победам" состоятся веселые старты.

В Инте перед жителями города с показательными выступлениями предстанут профессиональные спортсмены. Также в программе мероприятий - соревнования по троеборью и интерактивная игра "Велодозор".

Легкоатлетическая эстафета в зачёт Спартакиады среди трудовых коллективов состоится в Печоре. Кроме этого, для гостей праздника будут открыты городские площадки для игр в дартс и настольный теннис.

Спортсмены Удорского района поборются за призовые места в футболе, стритболе и волейболе. В рамках празднования Всероссийского Олимпийского в районе также состоятся фестиваль "ГТО", велогонка, спортивная эстафета и массовый забег "Олимпийская миля".

Воспитанники детско-юношеских спортивных школ Корткеросского района посоревнуются в веселых стартах.

В Ижемском районе пройдут состязания по пляжному волейболу среди девушек и юношей. А для самых маленьких спортсменов (1-4 класс) организаторы проведут веселые старты.

Спортивные мероприятия в рамках фестиваля "Емдинса югор" состоятся в День олимпийца в Усть-Вымском районе.

В Койгородке турнир по флорболу, приуроченный ко Всероссийскому Олимпийскому дню, стартует 23 июня.

Спортивная площадка визингского филиала Коми республиканского агропромышленного техникума (Сысольский район) примет турнир по бочче среди дворовых команд, а также финальные игры среди дворовых команд по мини-футболу.

В Вуктыле пройдут соревнования по шашкам, баскетболу, волейболу. Для детей будут организованы эстафеты и подвижные игры. А все любители велоспорта смогут поучаствовать в велопробеге.

В Усть-Цильме состоится традиционная ежегодная летняя Спартакиада молодежи сельских поселений, посвященная 475-летию с.Усть-Цильма, Международному дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому Олимпийскому дню. В программу Спартакиады входят состязания по легкой атлетике, уличному волейболу, стрельбе из пневматического оружия, шахматам, настольному теннису, перетягиванию каната, армреслингу.

Спортсмены Прилузского района поборются за медали в районных соревнованиях по футболу, пляжному волейболу, пулевой стрельбе, шахматам и шашкам.

В Емве Княжпогостского района пройдут турниры по мини-футболу, стрит-болу, бочче, пляжному волейболу, пулевой стрельбе и настольному теннису.

В Сосногорске уже прошло Первенство МБУ "Спортивная школа г.Сосногорска" по лыжероллерам, приуроченное к Всероссийскому олимпийскому дню. В соревнованиях участвовали 25 спортсменов, занимающихся в лыжных секциях города.

*** Всероссийский Олимпийский день - это зрелищный массовый спортивный праздник. Участниками соревнований являются самые разные категории населения как по возрасту, так и профессиональной принадлежности - дети, юноши, взрослые, люди пожилого возраста, новички в спорте и известные спортсмены, люди с физическими отклонениями.

Конечная цель этого спортивного мероприятия - массовое привлечение населения Российской Федерации к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом.