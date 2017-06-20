Иван Немиров из Сыктывкара стал победителем Российского теннисного турнира "Надежды Башкоркотана-2" среди спортсменов 9-10 лет в Уфе

20 июня 2017 года, 16:40 |
Фото Минспорта РК

Сыктывкарец Иван Немиров на Российском теннисном турнире "Надежды Башкоркостана-2" в Уфе завоевал "золото" среди спортсменов 9-10 лет. Соревнования прошли на базе Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по теннису.

Как сообщает Минспорта Коми со ссылкой на тренера спортсмена Василия Напаськина, за медали боролись теннисисты из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Нефтекамска, Альметьевска, Самары и Сыктывкара.

Республика Коми, а регион представлял Иван Немиров, в этом турнире участвовала впервые.

Иван Немиров уверенно дошел до финала, обыграв соперников из Уфы и Перми. В финале с Даниилом Егоровым (г.Альметьевск) в первом сете сыктывкарец выиграл два очка, второй сет закончился со счетом 3:5 в пользу Д.Егорова, в последнем решающем поединке Иван Немиров выиграл у соперника две подачи и со счетом 5:3 обеспечил себе "золото" соревнований.

"Признаюсь, мы рассчитывали на победу - знаю уровень Вани и видел, как он готовился. Но все равно я был приятно удивлен, насколько хорошо выступил наш парень. За все соревнования он практически не оставлял соперникам шанса и большую часть сетов закончил победой", - рассказал Василий Напаськин.

Комиинформ
  Ключевые слова: теннис
  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:54 20.06.2017
Всероссийский олимпийский день охватит всю Республику Коми
12:38 19.06.2017
В Воркуте торжественно открыли скейт сезон
11:56 19.06.2017
Чемпионка мира по плаванию Анастасия Иваненко завершила спортивную карьеру


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления




Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июня

В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus