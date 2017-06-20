Иван Немиров из Сыктывкара стал победителем Российского теннисного турнира "Надежды Башкоркотана-2" среди спортсменов 9-10 лет в Уфе

Сыктывкарец Иван Немиров на Российском теннисном турнире "Надежды Башкоркостана-2" в Уфе завоевал "золото" среди спортсменов 9-10 лет. Соревнования прошли на базе Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по теннису.

Как сообщает Минспорта Коми со ссылкой на тренера спортсмена Василия Напаськина, за медали боролись теннисисты из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Нефтекамска, Альметьевска, Самары и Сыктывкара.

Республика Коми, а регион представлял Иван Немиров, в этом турнире участвовала впервые.

Иван Немиров уверенно дошел до финала, обыграв соперников из Уфы и Перми. В финале с Даниилом Егоровым (г.Альметьевск) в первом сете сыктывкарец выиграл два очка, второй сет закончился со счетом 3:5 в пользу Д.Егорова, в последнем решающем поединке Иван Немиров выиграл у соперника две подачи и со счетом 5:3 обеспечил себе "золото" соревнований.

"Признаюсь, мы рассчитывали на победу - знаю уровень Вани и видел, как он готовился. Но все равно я был приятно удивлен, насколько хорошо выступил наш парень. За все соревнования он практически не оставлял соперникам шанса и большую часть сетов закончил победой", - рассказал Василий Напаськин.