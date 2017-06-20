Минтруд рассказал, когда россияне будут отдыхать в 2018 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект переноса выходных дней в 2018 году: чиновники, в частности, предлагают увеличить число выходных в марте и мае за счет двух дней, выпадающих на январские каникулы.

"Предлагается выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 кодекса, перенести на 9 марта и 2 мая соответственно", — говорится в документе ведомства.

Чиновники также предлагают перенести выходные с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря (все три дня выпадают на субботу) на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря (понедельники).

Если предложение Минтруда будет одобрено, то россияне смогут отдыхать:

30 декабря 2017 года — 8 января 2018 года;

23-25 февраля;

8-11 марта;

29 апреля — 2 мая;

9 мая;

10-12 июня;

3-5 ноября.

По мнению чиновников, изменения помогут организациям спланировать рабочее время и будут удобны для жителей страны, сообщает РИА Новости.