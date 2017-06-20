Минтруд рассказал, когда россияне будут отдыхать в 2018 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект переноса выходных дней в 2018 году: чиновники, в частности, предлагают увеличить число выходных в марте и мае за счет двух дней, выпадающих на январские каникулы.
"Предлагается выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 кодекса, перенести на 9 марта и 2 мая соответственно", — говорится в документе ведомства.
Чиновники также предлагают перенести выходные с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря (все три дня выпадают на субботу) на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря (понедельники).
Если предложение Минтруда будет одобрено, то россияне смогут отдыхать:
30 декабря 2017 года — 8 января 2018 года;
23-25 февраля;
8-11 марта;
29 апреля — 2 мая;
9 мая;
10-12 июня;
3-5 ноября.
По мнению чиновников, изменения помогут организациям спланировать рабочее время и будут удобны для жителей страны, сообщает РИА Новости.
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