Сыктывкарец две ночи подряд терял ключи от квартиры и звонил в службу "112"

20 июня 2017 года, 11:10 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Сыктывкарец две ночи подряд обращался за помощью в службу "112" по одной и той же проблеме.

Как рассказали "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, 18 июня после 4 утра и 19 июня в 23:15 из спасателям поступила информация о том, что необходимо выехать по адресу Маркова, 7 и помочь хозяину квартиры попасть в помещение.

В сыктывкарской полиции уточнили: мужчина пояснил, что потерял ключи от квартиры и позвонил в службу спасения. Однако проникать в жилище специалисты спасотряда по закону имеют право только в присутствии правоохранителей. С самого собственника жилого помещения в этих случаях просят соответствующие документы.

И в том, и в другом случае спасателям удалось проникнуть в жилье через окно и открыть двери его забывчивому хозяину.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: полиция, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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