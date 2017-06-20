Валерий Фадеев стал секретарем Общественной палаты

Секретарем Общественной палаты России нового состава назначен гендиректор медиахолдинга "Эксперт", член высшего совета "Единой России" Валерий Фадеев. Такое решение было принято на первом пленарном заседании палаты шестого состава, срок полномочий которого продлится до 2020 года.

С Республикой Коми Валерия Фадеева связывает участие в 2016 году в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов от партии власти в депутаты Госдумы. Первоначально он записался на праймериз в Москве, но по ряду причин отозвал документы, выдвинулся в незнакомой для себя Коми и в итоге проиграл.

В новый состав Общественной палаты России Валерий Фадеев выдвинут президентом страны. Владимир Путин назначил членами палаты по своей квоте 40 человек. В их числе и президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера экс-мэр Воркуты Игорь Шпектор, который продолжит представлять в общественном органе интересы нашей республики.

84 кандидата в состав палаты были делегированы региональными общественными палатами и еще 43 отобраны из 403 кандидатов от НКО путем голосования. В итоге состав палаты обновился на 65 процентов, пишет "Республика".