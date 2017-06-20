Валерий Фадеев стал секретарем Общественной палаты

20 июня 2017 года, 10:55 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Секретарем Общественной палаты России нового состава назначен гендиректор медиахолдинга "Эксперт", член высшего совета "Единой России" Валерий Фадеев. Такое решение было принято на первом пленарном заседании палаты шестого состава, срок полномочий которого продлится до 2020 года.

С Республикой Коми Валерия Фадеева связывает участие в 2016 году в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов от партии власти в депутаты Госдумы. Первоначально он записался на праймериз в Москве, но по ряду причин отозвал документы, выдвинулся в незнакомой для себя Коми и в итоге проиграл.

В новый состав Общественной палаты России Валерий Фадеев выдвинут президентом страны. Владимир Путин назначил членами палаты по своей квоте 40 человек. В их числе и президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера экс-мэр Воркуты Игорь Шпектор, который продолжит представлять в общественном органе интересы нашей республики.

84 кандидата в состав палаты были делегированы региональными общественными палатами и еще 43 отобраны из 403 кандидатов от НКО путем голосования. В итоге состав палаты обновился на 65 процентов, пишет "Республика".

Комиинформ
  Ключевые слова: Общественная палата
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления




Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июня

В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus