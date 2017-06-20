В Коми для охраны лесов от пожаров стали использовать новую модель отечественного самолета Ан-2, получившую название ТВС-2МС.

Как сообщили "Комиинформу" в Коми лесопожарном центре, самолёт ТВС-2МС 14 июня приступил к выполнению работ по мониторингу и тушению лесных пожаров в Республике Коми. Применение самолёта позволяет объединить сразу несколько лесопатрульных маршрутов и охватить патрулированием большую территорию за один вылет. Благодаря большой скорости доставка парашютистов-пожарных к местам лесных пожаров будет осуществляться гораздо быстрее. А благодаря высокой крейсерской скорости и дальности полета, возможности взлетать и садиться с короткой взлётно-посадочной полосы грунтовых аэродромов, планируется осуществлять межрайонное маневрирование сил средств лесопожарного центра.

Большим плюсом является то, что он может работать на авиакеросине, что позволит совершать его дозаправку в любом аэропорту Республики Коми.

Базироваться самолет ТВС-2МС будет в географическом центре республики - в Ухте, что позволит оперативно, в течение 1,5-2 часов реагировать на лесные пожары, возникающие в любой точке на территории РК.

В настоящее время завершились воздушные тренировки летчиков-наблюдателей и парашютистов-пожарных, в ходе которых все работники ознакомились со спецификой выполнения прыжков с парашютом на новой модификации самолета АН-2 (ТВС-2МС).

***Самолёт ТВС-2МС - это глубоко модернизированная версия труженика малой и сельскохозяйственной авиации СССР - биплана Ан-2. Аббревиатура ТВС-2МС расшифровывается как "турбовинтовой самолёт - 2 члена экипажа". Основной задачей модернизации ставился переход с авиационного бензина Б-91 и его аналогов на авиационный керосин ТС-1, за счёт чего было получено значительное снижение эксплуатационных расходов. Также требовалось увеличить межремонтный ресурс двигателя, обеспечить автономность и независимость от наземных служб при техническом обслуживании и подготовке воздушного судна к полёту, улучшить температурные условия в салоне и кабине экипажа. При этом должны были быть сохранены основные качества базовой машины.

Этот самолет был выставлен на авиасалоне малой и региональной авиации "АВИАРЕГИОН-2016", посвященный 55-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос и 95-летию со дня образования Республики Коми, который прошел на территории международного аэропорта "Сыктывкар", именно там руководство Лесопожарного центра обратило на него внимание.