В Коми для охраны лесов от пожаров стали использовать новую модель отечественного самолета Ан-2

20 июня 2017 года, 10:35 | Ухта
Фото Коми лесопожарного центра

В Коми для охраны лесов от пожаров стали использовать новую модель отечественного самолета Ан-2, получившую название ТВС-2МС.

Как сообщили "Комиинформу" в Коми лесопожарном центре, самолёт ТВС-2МС 14 июня приступил к выполнению работ по мониторингу и тушению лесных пожаров в Республике Коми. Применение самолёта позволяет объединить сразу несколько лесопатрульных маршрутов и охватить патрулированием большую территорию за один вылет. Благодаря большой скорости доставка парашютистов-пожарных к местам лесных пожаров будет осуществляться гораздо быстрее. А благодаря высокой крейсерской скорости и дальности полета, возможности взлетать и садиться с короткой взлётно-посадочной полосы грунтовых аэродромов, планируется осуществлять межрайонное маневрирование сил средств лесопожарного центра.

Большим плюсом является то, что он может работать на авиакеросине, что позволит совершать его дозаправку в любом аэропорту Республики Коми.

Базироваться самолет ТВС-2МС будет в географическом центре республики - в Ухте, что позволит оперативно, в течение 1,5-2 часов реагировать на лесные пожары, возникающие в любой точке на территории РК.

SDC12951.jpg

В настоящее время завершились воздушные тренировки летчиков-наблюдателей и парашютистов-пожарных, в ходе которых все работники ознакомились со спецификой выполнения прыжков с парашютом на новой модификации самолета АН-2 (ТВС-2МС).

***Самолёт ТВС-2МС - это глубоко модернизированная версия труженика малой и сельскохозяйственной авиации СССР - биплана Ан-2. Аббревиатура ТВС-2МС расшифровывается как "турбовинтовой самолёт - 2 члена экипажа". Основной задачей модернизации ставился переход с авиационного бензина Б-91 и его аналогов на авиационный керосин ТС-1, за счёт чего было получено значительное снижение эксплуатационных расходов. Также требовалось увеличить межремонтный ресурс двигателя, обеспечить автономность и независимость от наземных служб при техническом обслуживании и подготовке воздушного судна к полёту, улучшить температурные условия в салоне и кабине экипажа. При этом должны были быть сохранены основные качества базовой машины.

SDC12960.jpg

Этот самолет был выставлен на авиасалоне малой и региональной авиации "АВИАРЕГИОН-2016", посвященный 55-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос и 95-летию со дня образования Республики Коми, который прошел на территории международного аэропорта "Сыктывкар", именно там руководство Лесопожарного центра обратило на него внимание.

IMG_2954.jpg

Комиинформ
  Ключевые слова: Пожары, лес
  Рубрика: Экология
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:41 20.06.2017
В Няшабоже отменены режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности
11:54 19.06.2017
В Усинском районе в зоне подтопления начала работать комиссия по оценке ущерба
09:57 19.06.2017
Уровень воды в реке Печора в районе Усть-Цильмы начал снижаться


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus