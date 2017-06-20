Третья волна паводка пришла на юг Коми

20 июня 2017 года, 12:25 | Прилузский, Усть-Цилемский, Печора
Фото: администрация Усть-Цильмы

Формирование третьей волны дождевого паводка произошло на реках Летка, Луза, Вишера, Нившера, Локчим, Сысола, а также на реке Печоре на участке Шердино-Кырта.

Как сообщает администрация Прилузского района, из-за повышения уровня воды на р. Луза с 18 июня запрещено движение машин через понтонный мост в селе Черныш. Ограничено движение транспорта через мосты поселка Оньмесь и Велдорье.

По информации МЧС Коми, произошло формирование максимальных уровней воды весеннего половодья на р. Печора по временным водпостам Бугаево и Окунев Нос - здесь в ходе уровней начались спады.

Заканчивается формирование максимального уровня воды весеннего половодья на р. Печора по водпосту Ермицы — здесь в ходе уровня продолжается слабый подъем.

Закончилось формирование волны дождевого паводка на реках Вымь и Илыч, в среднем и нижнем течении Ижмы.

В ближайшие сутки на реке Печора по водпосту Мутный Материк уровень воды опустится ниже критерия неблагоприятного явления отметки 1080 см.

Администрация Усть-Цилемского района сообщает о снижении уровня воды в райцентре.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: Паводок, МЧС, администрация
  Рубрика: Экология
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