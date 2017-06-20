В Подъельске сгорело частное подворье

20 июня 2017 года, 10:45 | Корткеросский
Фото МЧС по Коми

Вчера в Подъельске сгорел деревянный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

В 23.48 в пожарно-спасательную службу Корткеросского района поступило сообщение о пожаре на частном подворье на улице Западная в селе Подъельск.

Первыми к месту прибыла добровольная пожарная команда села и профессиональные огнеборцы находящегося в Подъельске отдельного поста республиканской противопожарной службы. Вскоре к ним на помощь на двух пожарных автоцистернах из Сторожевска прибыли подразделения 221-й пожарной части УППСиГЗ РК. Из-за позднего обнаружения возгорания, огонь успел распространиться по всему подворью.

Огнем был охвачен деревянный жилой дом и хозяйственные постройки. Пламя распространялось на баню и гараж, в котором находился автомобиль ВАЗ-2101. Огнеборцам удалось остановить распространение огня на соседние строения. Гибели и травматизма людей не допущено.

В 05.52 пожар был полностью ликвидирован. Пламенем уничтожены дом и хозяйственные постройки на общей площади 190 кв. метров. Частично, на площади 39 кв. метров, повреждены баня и гараж. Автомобиль ВАЗ получил повреждения на площади 1 м².

В тушении пожара принимали участие восемь работников республиканской противопожарной службы, шесть пожарных добровольцев села Подъельск. В борьбе с огнем применялись три пожарные автоцистерны, а также трактор с цистерной сельской добровольной пожарной команды.

Причина пожара устанавливается дознавателями. Рассматриваются несколько версий, в том числе недостатки в конструкции электрооборудования, находившегося на частном подворье.

Комиинформ
  Ключевые слова: село, пожар, МЧС, коми
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:15 19.06.2017
На выходных ухтинские пожарные тушили частную баню
07:49 19.06.2017
В Прилузском районе Коми ищут 66-летнюю женщину
13:32 18.06.2017
Команда из Коми стала лучшей в архангельской "Школе безопасности"


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления




Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июня

В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus