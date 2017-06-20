В Подъельске сгорело частное подворье

Вчера в Подъельске сгорел деревянный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

В 23.48 в пожарно-спасательную службу Корткеросского района поступило сообщение о пожаре на частном подворье на улице Западная в селе Подъельск.

Первыми к месту прибыла добровольная пожарная команда села и профессиональные огнеборцы находящегося в Подъельске отдельного поста республиканской противопожарной службы. Вскоре к ним на помощь на двух пожарных автоцистернах из Сторожевска прибыли подразделения 221-й пожарной части УППСиГЗ РК. Из-за позднего обнаружения возгорания, огонь успел распространиться по всему подворью.

Огнем был охвачен деревянный жилой дом и хозяйственные постройки. Пламя распространялось на баню и гараж, в котором находился автомобиль ВАЗ-2101. Огнеборцам удалось остановить распространение огня на соседние строения. Гибели и травматизма людей не допущено.

В 05.52 пожар был полностью ликвидирован. Пламенем уничтожены дом и хозяйственные постройки на общей площади 190 кв. метров. Частично, на площади 39 кв. метров, повреждены баня и гараж. Автомобиль ВАЗ получил повреждения на площади 1 м².



В тушении пожара принимали участие восемь работников республиканской противопожарной службы, шесть пожарных добровольцев села Подъельск. В борьбе с огнем применялись три пожарные автоцистерны, а также трактор с цистерной сельской добровольной пожарной команды.



Причина пожара устанавливается дознавателями. Рассматриваются несколько версий, в том числе недостатки в конструкции электрооборудования, находившегося на частном подворье.