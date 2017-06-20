В Няшабоже отменены режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности

В границах территории СП "Няшабож" отменены режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности – такое решение принял глава поселения Андрей Артеев после обхода подтопленных территорий, сообщили "Комиинформу" в администрации Ижемского района.

На 9.00 20 июня в зоне подтопления продолжают оставаться девять домов. 17 человек находятся на временном размещении у родственников. На территории поселения объявлен режим повседневной деятельности

В Чаркабоже в зоне подтопления остается одна дворовая территория. По информации главы поселения "Кипиево" Вадима Рочева, в границах поселения отменен режим повышенной готовности и объявлен режим повседневной деятельности.

Уровень воды на реке Печоре по гидрологическому посту Щельяюр за сутки (с 19-е по 20-е июня) опустился еще на 25 сантиметров.