Изменен график отключения горячей воды в Сыктывкаре

По информации Сыктывкарских тепловых сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс", в новом графике отключения горячего водоснабжения изменены периоды отключения.

Это сделано в связи с принятием нового линейного графика испытаний и ремонтных работ в период подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов.

Периоды отключения: с 03.07.2017 по 16.07.2017 и с 07.08.2017 по 13.08.2017:

– Авиационный пер., 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30

– Бабушкина, 1, 4, 5, 10, 11

– Береговая, 24А, 57А, 57Б

– Водопьянова, 4, 4/1

– Восточная, 35, 35/1

– Громова, 45

– Д. Каликовой, 5, 14, 19, 21, 22, 23, 24/1, 24А, 26, 27, 29, 34, 36, 37

– Заводская, 1, 3, 8, 12/1, 13, 14, 14/1, 18, 21, 66, 72, 78, 87, 93, 103, 105

– Заводской пер., 12, 14, 14/1

– Интернациональная, 17, 32, 64, 66, 77, 85, 157, 166, 167, 169, 172, 176, 176/2, 179, 197

– К. Маркса, 111, 137, 145, 191

– Кирова, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38/2, 38/3, 39А, 40, 44, 45, 46, 56, 58, 60, 64, 66, 66А, 72, 79, 79А, 80А

– Колхозная, 1, 1А, 2, 3А

– Коммунистическая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

– Кр. Партизан, 42, 46, 48

– Куратова, 2, 4, 6, 11, 13, 15, 16А, 17, 18, 23, 35, 37, 53

– Кутузова, 5, 13, 15, 17, 17А, 19, 20А, 36

– Ленина, 4, 6, 17, 19, 21, 23, 23А, 24, 25, 27, 30, 33, 39, 41, 43, 45, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 73, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 108, 110, 111, 113А, 116, 118

– М. Горького, 2, 9, 13, 13А, 15

– Октябрьский пр., 125, 127, 127/1, 127/2, 129, 129/3, 129/4

– Орджоникидзе, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18

– Первомайская, 7, 9, 9/1, 20, 121А

– Пушкина, 2, 3, 5, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 9, 11, 16, 20, 20/2, 20А, 21, 23, 28, 30, 30А, 34, 36, 38, 39,

– Савина, 6, 10, 20, 37, 41, 43

– Свободы, 10А, 13/8, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35/75, 62А

– Советская, 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 41, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 63А, 63Б, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 80, 86, 88, 88/1, 92

– Чкалова, 8

– Энгельса, 134.

Периоды отключения: с 31.07.2017 по 06.08.2017, с 14.08.2017 по 26.08.2017:

– 28-й Нев. дивизии, 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73, 75

– Дальняя, 1, 1А, 4, 10, 10/1, 17, 19, 33, 34, 36

– Димитрова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24

– К. Маркса, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210

– Карьерная, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 18

– Катаева, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 23, 25А, 27А, 29, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 39А, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51

– Кирпичная, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

– Коммунистическая, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 41, 41/1, 43, 44, 44/2, 44А, 45, 46, 46/2, 46А, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 62, 62/4, 62А, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88/1

– Маегова, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 45, 47, 50, 52

– Морозова, 1, 2, 3, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 37А, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47, 53

– Нагорный проезд, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15

– Национальная, 23, 25, 27, 29, 31, 33

– Октябрьский пр., 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 49/1, 50, 51, 53, 54, 55, 55А, 56А, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104

– Оплеснина, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35А, 36, 37, 41/1, 42, 43, 44, 45, 52, 54, 56, 58, 58А, 60

– Орджоникидзе, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 61А, 61Б, 62, 62/1, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 73/1, 74, 75, 77, 79, 81

– Парковая, 11, 29, 32, 34, 36, 38, 40

– Парковый проезд, 2А, 4А

– Старовского, 10, 16, 16/1, 17, 20, 22, 22/1, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 51, 51А, 53, 55, 55А, 57, 59, 61

– Чернова, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 20, 20А

– Юхнина, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.

Периоды отключения: с 17.07.2017 по 30.07.2017 и с 07.08.2017 по 13.08.2017:

– 28-й Нев. дивизии, 14А, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 31, 35, 39, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53

– Громова, 57, 75

– К. Маркса, 116, 120, 144, 150, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 180/1, 182, 182/1, 184, 189, 192, 192/1, 193, 196, 197, 199, 201, 201А, 209, 213

– Католикова, 2

– Клары Цеткин, 78, 80, 84

– Кр. Партизан, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 79, 81, 98, 100

– Огородная, 2, 6, 8, 10

– Октябрьский пр., 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 118/1, 119/1, 119/2, 119/3, 120, 121, 122, 124, 124/1, 125, 125/2, 125/6, 125/11, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138/1, 144, 146, 148, 152, 156, 158

– Оплеснина, 2, 4, 5, 7

– Орджоникидзе, 43А, 47, 49, 49А, 50, 50/1, 50/3, 50/4, 50/6, 50/7, 50/9, 50/10, 50/12, 50/14, 50/15, 50А, 70, 72

– Папанина, 22, 62

– Первомайская, 34, 36, 40

– Печорская, 11/11, 11/2

– Чкалова, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 48, 50/20

– Юхнина, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17А.

Периоды отключения: с 19.06.2017 по 02.07.2017, с 31.07.2017 по 06.08.2017:

– 2-я Новосельская, 5

– Вороншорский проезд, 1

– Гаражная, 1, 2, 3, 5, 6/6, 9, 9/2, 9/3, 9/4, 4В, 10А, 11, 12/1, 13, 13А

– Димитрова, 1/3, ¼, 3, 3/3, 5, 5/1, 17, 40, 42, 44, 44/2, 44/3, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56

– Жакова, 4, 6, 7

– Коммунистическая, 69, 71, 73, 73А, 75, 75А, 77, 77/2, 79, 79А, 81, 83, 85, 85А

– Куратова, 66

– Маркова, 1/3, 1/7, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24А, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

– Можжевельная, 2, 9

– Морозова, 4, 6, 8, 10, 12, 91, 106, 108, 108Б, 109, 109/1, 109/2, 110, 110/1, 110/2, 111, 111/2, 112, 112/6, 113, 113А, 114, 115, 115А, 116, 117, 117А, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124А, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 152А, 153, 154, 155, 156, 156/1, 156/2, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164А, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 175/1, 177, 179, 181, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 197

– Октябрьский пр., 27, церковь

– Первомайская, 82

– Пришкольная, 22

– Пушкина, 57, 103, 105, 107, 108/1, 108/3, 108/5, 109, 110, 111, 113, 115, 118, 118/3, 118А, 120, 121, 122, 125, 125А, 127, 127/2, 128, 129, 129А, 130, 131, 132, 133, 133А, 134, 135, 135А, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 145, 161

– Станционная, 1, 15, 21/2, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 31, 32, 33, 62, 64, 68, 68/1, 110

– Старовского, 34, 36, 38, 42, 46

– Сысольское ш., 21, 23, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30, 36, 38, 39А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/1, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72/1, 72/2, 74, 74А, 76, 78, 80, 82

– Ярославская, 9.

Период отключения: с 31.07.2017 по 13.08.2017:

– Ветеранов, 2, 4, 6, 8, 10, 12

– Индустриальная, 1, 1/18, 3/5, 7, 7/2, 24, 26, 28, 30

– Лыткина, 31

– Малышева, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31

– Октябрьский пр., 31/3, 160, 160/1, 162, 164, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 180/1, 182, 184, 186, 188, 194, 196, 198, 200

– Петрозаводская, 17, 19, 21, 25, 27, 27/2, 29, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 120

– Печорская, 2, 4, 4/2, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 30, 30/2, 32, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 62/1, 64, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 66/5, 66/6, 67, 67/7, 67/11, 67/12, 67/17, 67/19, 67/20, 68/5, 68/7, 68/8, 68/10, 74

– Печорский пер., 14

– Покровский бульвар, 1

– Покровский б., 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

– Садовая, 26А, 32, 34

– Тентюковская, 81, 83, 85, 87, 893 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 113, 115, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 301, 315А, 353

– Дырнос, все многоквартирные дома с горячим водоснабжением

Периоды отключения: с 07.08.2017 по 13.08.2017:

– Бабушкина, 19, 20, 21А, 22, 23, 25, 31, 38

– Д. Каликовой, 44, 50, 52, 54, 56

– Западная, 2А, 6, 7, 9А, 14

– Интернациональная, 78, 90, 92, 92А, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 106, 108, 108А, 110, 113, 115, 119, 121, 126, 131, 131А, 142, 146, 147, 150, 152, 158, 160, 164, 196

– К. Маркса, 207, 207А, 212, 214, 216, 216А, 218, 220, 221, 221А, 222, 223, 223А, 224, 225, 226, 227, 227/1, 228, 229, 231

– Коммунистическая, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 21/1, 21Б, 23, 23А, 23Б, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 31А

– Красных Партизан, 33

– Куратова, 40А, 52, 54, 56, 58, 73/1, 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 85А, 87, 91, 95А

– Ленина, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 50А, 54, 56, 58, 60

– М. Горького, 54

– Октябрьский пр., 3, 5, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1, 26, 28, 30, 32, 34, 38

– Оплеснина, 1, 1А, 3

– Орджоникидзе, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 33/45, 40, 42, 44

– Первомайская, 21, 25, 29, 29/1, 32, 38, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 75А, 78, 78/1, 80, 80/1, 83, 85, 86/1, 87, 90, 90/3, 92, 94, 96, 110, 112, 112А, 114, 114/1, 115, 117, 119, 121, 123, 141, 143, 145, 147, 149, 149А

– Пушкина, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 64, 66, 68, 71, 75, 78А, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 106

– ХХ МЮД проезд, 3

– Чернова, 3, 3А

– Южная, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 22

Период отключения: с 03.07.2017 по 16.07.2017:

– 8 Марта, 59, 61

– Дорожная, 40

– З.Космодемьянской, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 22В, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48

– Кочпонская, 21

– Набережная, 1А, 2А, 3А, 4/2, 8, 9/1, 10, 25, 30, 32, 36, 39, 40, 41, 42

– Пермская, 4, 9А, 10А, 14А, 31, 39, 43, 45

– Северная, 61, 63А, 65, 69, 71, 71/5, 102, 104, 106, 106/5, 108, 108/2, 110, 112, 112А, 114, 116, 118, 118А, 120, 122, 124, 126

– Снежная, 8, 12

– Школьная, 29, 53

– 8 Марта, 20, 22, 24, 26, 43, 52, 54, 56А

– 8 Марта проезд, 3, 18

– Банбана, 11, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А, 21, 23

– Дорожная, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 34А, 36, 36А, 38, 43, 45

– З.Космодемьянской ,21, 25, 29, 31, 33, 39, 41, 48

– Комсомольская, 40

– Почтовая, 9, 11

– Прямая, 61, 91

– Северная, 53, 53А, 60, 100, 100А

– Серова, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 62, 64, 64А, 66, 66А, 66Б, 66Г, 68, 68А, 68Б, 69, 69А, 70, 71, 72, 73

– Школьная, 13, 16, 18, 18А, 20, 25А, 29, 29А, 30, 31, 31/4, 32, 37

– Корткеросская, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

– Красная гора, 24, 26

– Лесозаводская, 1, 3, 5, 6, 6А, 7, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25

– Пригородный пер., 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20

– Сосновый пер., 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б

– Поселковая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

– Почтовая, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 10А, 12, 14

– Пригородная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

– Савина, 55, 81, 87

– Северная, 45, 47, 47А, 48, 49, 49А, 54А, 56

– Седова,5

– Сосновая, 3, 3А, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А

– Стахановская, 53, 54, 56, 57, 58, 59

– Школьная, 2/4, 2/5, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Период отключения: с 15.08.2017 по 23.08.2017:

– Верхний Чов, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 89, 91

Период отключения: с 20.06.2017 по 27.06.2017:

– Журавского, 32, 33, 34, 36

– Ручейная, 9А, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 34/1, 35, 36, 38, 39/1, 39/2, 40.

Период отключения: с 17.07.2017 по 30.07.2017:

– Гаражная,4,6,6/1,6/3,8,10,10/1

– Маркова,1

– Пушкина, 103/1, 104, 112/2, 112/3, 112/6, 112/10, 114, 114/1, 114/2, 114/4, 116/4, 116/5, 116/6

– Сысольское ш.,28А, 34.

Период отключения: с 13.06.2017 по 26.06.2017:

– Магистральная,1, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Период отключения: с 17.07.2017 по 31.07.2017:

– Все многоквартирные дома п.г.т. В.Максаковка с горячим водоснабжением

Период отключения: с 03.07.2017 по 17.07.2017:

– Все многоквартирные дома п.г.т. Краснозатонский с горячим водоснабжением

Период отключения: с 10.07.2017 по 24.07.2017:

– Все многоквартирные дома м. Лемью с горячим водоснабжением

Период отключения: с 19.06.2017 по 03.07.2017:

– ул. Банбана, 1,2,3,4,5,6

– ул. Лесозаводская, 47,49

– ул. Межевая, 1,2,2/1,3

– ул. Почтовая, 46, 52

Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар":

С 08.00 часов и до окончания работ 14.06.2017- во время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей Эжвинского района на прочность и плотность. С 00.00 часов 10.07.2017 по 23.07.2017 – во время безводного периода.

– ул. Дружбы, 3, 4, 5, 6, 8, 10

– Ул. Боровая 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

– Ул. Юности, 1, 2, 3 ,4, 5

– Ул. Эжвинская, 1, 2, 3, 6, 8, 10,12

– Ул. Молодежная, 3, 13, 15, 17, 19

– Ул. Быковского 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18

– ул. Островского, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 17

– м. Радиоцентр, 4

– ул. Комарова, 2/20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24/2, 26/1

– ул. Мира, 2/1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 70

– пр-кт Бумажников, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 34, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41/12, 42, 13/15, 45, 47, 49, 51, 52, 53в, 53г, 53д, 53е, 55

– ул. Маяковского, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14/30

– ул. Борисова, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12

– ул. Славы, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 28, 29, 31, 32

– Школьный переулок, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15

– ул. Молодежная, 5, 6, 7, 8, 9, 9а

– ул. Быковского, 2

– ул. Новоселов, 1, 3, 5, 7, 8, 9

– ул. Боровая, 11

– ул. Эжвинская, 14

– ул. Островского, 3, 5а

– ул. Весенняя, 1, 3, 5, 6, 7, 8

– ул. Менделеева, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

– ул. Космонавтов, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

– ул. Слободская, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 21, 23

– Набережный проезд, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

– ул. Емвальская, 5, 7, 9, 13, 17, 21.