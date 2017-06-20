Спецслужбы искали в одном из дворов Ухты взрывное устройство

20 июня 2017 года, 7:55 | Ухта
Фото Антона Пархачева

Вчера днем силовики Ухты искали "взрывное устройство" в одном из городских дворов.

Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, вызов на пульт дежурного поступил 19 июня в 15:10. Встревоженные прохожие сообщили, что во дворе дома №5 по улице 30 лет Октября лежит "подозрительный" бесхозный пакет.

Все спецслужбы выехали на место немедленно. После спецоперации выяснилось: в пакете были оставленные кем-то личные вещи.

"Бомбу" ухтинским силовикам пришлось дважды за сутки искать в начале июня - на автобусной остановке и рядом с теплотрассой горожан пугали "странные пакеты".

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: МЧС
  Рубрика: Происшествия
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