Врачи не нашли абсолютно здоровых старшеклассников в России

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ "Национальный научно-практический центр здоровья детей" объявил о результатах обследования старшеклассников в школах Москвы с 2005 по 2015 годы. По результатам исследования выяснилось, что в настоящее время ситуация со здоровьем учащихся стала хуже, не было обнаружено ни одного полностью здорового учащегося старших классов, пишут "Известия".

Согласно исследованию, среди первоклассников 4,3% являются полностью здоровыми, однако с возрастом ситуация меняется. За время обучения у детей отмечен рост распространения близорукости, язвенной болезни и сколиоза.

В рамках исследования врачи наблюдали 426 детей из четырех школ в разных районах Москвы. Контрольное обследование проводилось в течение 11 лет каждый год в апреле. Детей осматривали педиатры, производилась трехкратное измерение артериального давления, учеников осматривали ортопеды, офтальмологи, неврологи, оториноларингологи и кардиологи.

"Постоянно растет учебная нагрузка, дети находятся в стрессовой ситуации в связи с подготовкой и сдачей Единого государственного экзамена и экзаменов в 9-м классе. Реорганизация учебных учреждений также сказалась на психологическом климате в школах. Все эти психологические факторы привели к увеличению распространенности психосоматических заболеваний у детей", — рассказала заведующая лабораторией научных основ школ здоровья НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ "Национальный научно-практический центр здоровья детей" Минздрава РФ Ирина Рапопорт.

По ее словам, мальчики показали наибольшую частоту нарушений здоровья в сравнении с девочками на протяжении почти всего периода обучения в школе, однако девочки к 11 классу опережают сверстников-мальчиков по распространенности болезней.