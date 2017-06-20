В Инте высадят около 12 тысяч цветов

В Приполярье началось озеленение улиц и дворов. Около 12 тысяч цветов для озеленения города вырастили на Станции юннатов. В ближайшие дни на улицах и во дворах Инты появятся десятки новых клумб, вазонов и цветников.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации муниципалитета, в Год добрых дел на подготовку цветочной рассады было выделено 250 тысяч рублей. Восемь тысяч цветов были выращены по договору с городским управлением жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, к озеленению города мэрия приступила на прошлой неделе. Тогда руководитель администрации Лариса Титовец вместе с выпускниками-старшеклассниками участвовала в высадке 12-ти молодых березок на Аллее выпускников.

Инициативу подхватили ребята из трудовой бригады на базе Станции юннатов. Накануне Дня памяти и скорби юннаты вместе с сотрудниками станции взялись за озеленение территории вокруг памятника "Взрыв", расположенной возле здания городского отдела МВД. С помощью сотрудников полиции здесь высадили молодые березки и сосенки. На газонах разбили клумбы, в том числе, в форме пятиконечных звезд.

Цветники и клумбы обустраивают и управляющие компании. В выходные дни во время субботников интинцы продолжили высаживать молодые деревья и цветы во дворах. А в понедельник цветочная рассада появилась и у стен городской администрации.

Не остались в стороне и маленькие интинцы. В летнем лагере с дневным пребыванием на базе городского центра внешкольной работы вчера состоялся праздник цветов. Вместе с воспитателями ребята высадили цветочную рассаду в горшки, которые во время мероприятия расставили в яркие оригинальные подставки. Элементы декора новой клумбы покрыты светостойкой краской, которая не выгорает на солнце, а конструкции выполнены разборными, чтобы в холодное время года их можно было хранить в помещении.