В День памяти и скорби в Сыктывкаре и его пригородных районах пройдут акции и митинги

20 июня 2017 года, 8:20 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В День памяти и скорби в столице Коми пройдут акции и митинги. "Комиинформ" публикует план официальных городских мероприятий на 22 июня. Начнутся они традиционно в 4 утра, сообщает администрация Сыктывкара.

Ранним утром на мемориальном комплексе "Вечная слава" пройдет всероссийская акция "Свеча памяти" в рамках дней единых действий Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

С 8 утра возле Закладного камня на улице Куратова начнется митинг. С 9-ти - возложение цветов к памятникам воинской славы города. Митинг у мемориального комплекса "Вечная слава" - с 10-ти часов.

С 11 до 13 часов запланирована памятная акция "Нам 41-й позабыть нельзя", в рамках которой возле Центра досуга и кино "Октябрь" пройдет киноконцерт.

В 14 часов здесь же будет тематический показ художественных фильмов для детей "Детство, опаленное войной".

Эжвинский район также проведет 22 июня мероприятия, посвященные скорбному дню. С 10 до 10:30 состоится митинг у обелиска погибшим слобожанам на Слободской площади.

В Краснозатонском митинг начнется с 9:30 у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. В Максаковке - в 11 часов возложат цветы возле Закладного камня. В Седкыркеще митинг пройдет у памятника Лизе Чайкиной, начнется он ровно в 10 утра.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, праздник, лето
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

01:32 18.06.2017
Роль партизан примерили на себя молодежные организации Прилузья
09:49 13.06.2017
Пожарная каланча – первое чудо улицы Советская в столице Коми
18:26 12.06.2017
В День России юные сыктывкарцы потягались в ловкости и смекалке


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью





Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus