В День памяти и скорби в Сыктывкаре и его пригородных районах пройдут акции и митинги

В День памяти и скорби в столице Коми пройдут акции и митинги. "Комиинформ" публикует план официальных городских мероприятий на 22 июня. Начнутся они традиционно в 4 утра, сообщает администрация Сыктывкара.

Ранним утром на мемориальном комплексе "Вечная слава" пройдет всероссийская акция "Свеча памяти" в рамках дней единых действий Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

С 8 утра возле Закладного камня на улице Куратова начнется митинг. С 9-ти - возложение цветов к памятникам воинской славы города. Митинг у мемориального комплекса "Вечная слава" - с 10-ти часов.

С 11 до 13 часов запланирована памятная акция "Нам 41-й позабыть нельзя", в рамках которой возле Центра досуга и кино "Октябрь" пройдет киноконцерт.

В 14 часов здесь же будет тематический показ художественных фильмов для детей "Детство, опаленное войной".

Эжвинский район также проведет 22 июня мероприятия, посвященные скорбному дню. С 10 до 10:30 состоится митинг у обелиска погибшим слобожанам на Слободской площади.

В Краснозатонском митинг начнется с 9:30 у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. В Максаковке - в 11 часов возложат цветы возле Закладного камня. В Седкыркеще митинг пройдет у памятника Лизе Чайкиной, начнется он ровно в 10 утра.