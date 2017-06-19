В Инте в новом приюте для животных поселились 37 собак и три кошки

19 июня 2017 года, 17:20 | Инта
Фото администрации Инты

В Инте во вновь организованном приюте для бездомных животных обитают 37 собак и три кошки.

Напомним, в апреле администрация Приполярья после полутора лет безуспешных попыток заключила договор с индивидуальным предпринимателем Константином Симоновым на отлов безнадзорных животных.

К. Симонов за полтора месяца соорудил временные вольеры, построил будки, отдельные клетки для только что отловленных животных. Благодаря жителям города, которые откликнулись на призыв о помощи, в приюте постепенно появилась посуда, подстилки, ошейник, поводки.

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По условиям договора предприниматель должен был до конца июня отловить 15 животных. Сегодня в приюте уже обитают 37 собак и три кошки. Привитые собаки помечены биркой на ошейнике и содержатся отдельно от тех, которые попали сюда совсем недавно. Новички пока находятся на карантине. Взрослым собакам из тех, которые отловлены недавно, прививки сделают в ближайшие дни, а вот щенкам надо подрасти хотя бы до трех месяцев.

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Предприниматели города пожертвовали корма для питания животных. Муниципальные организации и волонтеры помогли расчистить территорию вокруг приюта. В одном из учреждений работники собрали деньги для покупки сетки-рабицы. К концу недели ее доставят в Инту и тогда на очищенной территории будут построены новые просторные вольеры. Помочь обещали работники Интинской ТЭЦ.

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"Я очень благодарна всем, кто помогает. Вы спасаете жизнь животным, это настоящее доброе дело, - оценила усилия волонтеров руководитель администрации Лариса Титовец, которая навестила приют в прошедшие выходные. – Видно, что сделано очень много. Уже вывезли несколько машин мусора, собранного вокруг вольеров. Опасные осколки, обломки досок с гвоздями, куски ржавого металла, старую стекловату и другой мусор собирают в мешки, чтобы вывезти. По моей просьбе сюда завозят старые секции уличного ограждения, которое снимают вокруг дома №27 по улице Дзержинского".

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После того как закончится расчистка территории, в приюте обустроят новые вольеры. Впрочем, у животных и сейчас уже достаточно просторные вольеры. В зависимости от возраста, пола или характера их содержат по-разному, в том числе и на привязи.

Несмотря на то, что срок договора закончится через две недели, К. Симонов решил продолжить начатое дело и намерен продлить договор на новых условиях.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Эко-Коми, отлов бездомных животных
  Рубрика: Экология
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