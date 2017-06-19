В Ухте школьница украла деньги у учителя

19 июня 2017 года, 16:35 | Ухта
Uvaportal.net

Ученица одной из ухтинских школ подозревается в хищении денежных средств из кошелька преподавателя.

В дежурную часть ОМВД России по Ухте обратилась жительница 1988 года рождения, которая сообщила, что у нее из кошелька похищены 35 тысяч рублей.

Заявительница пояснила правоохранителям, что работает в одной из городских школ преподавателем. На днях она получила отпускные. Кошелек с деньгами педагог положила в дамскую сумку, которую оставила на письменном столе в своем кабинете.

Полицейские установили, что хищение денег было совершено тогда, когда учительница вышла из кабинета, не закрыв дверь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к преступлению оказалась причастна одна из учениц среднего звена. Несовершеннолетняя школьница дала признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса "Кража". Совершившая преступление девушка не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей.

В связи с тем, что школьница достигла возраста, позволяющего считать ее субъектом уголовной ответственности, ей предстоит ответить за содеянное.

Комиинформ
  Ключевые слова: МВД по Коми
  Рубрика: Происшествия
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