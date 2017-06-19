Одаренные дети из шести районов Коми станут слушателями Летнего университета юных филологов

Завершён конкурс творческих работ на участие в XVI Летнем университете юных филологов – долгосрочном проекте Финно-угорского культурного центра Российской Федерации. Всего в адрес центра поступили 26 заявок с творческими работами от учащихся старших классов из 8-ми районов Республики Коми.

В итоге конкурсный отбор успешно прошли 12 ребят из Прилузского, Корткеросского, Усть-Куломского, Удорского, Ижемского и Троицко-Печорского районов. Они станут студентами очередного Летнего университета юных филологов и приступят к обучению 4 июля.

Занятия будут проходить по двум направлениям. Традиционно лабораторию документальной прозы (журналистика, литературная критика, переводы) возглавит её бессменный руководитель – Павел Симпелев, корреспондент республиканской газеты "Коми му". Лабораторией художественного письма (проза, поэзия) в этом году будет руководить Елена Афанасьева, литературный консультант Союза писателей Республики Коми. Обучающие занятия состоятся в Финно-угорском культурном центре Российской Федерации и Доме дружбы народов Республики Коми.

В рамках программы университета ребята встретятся с известными литераторами и журналистами Республики Коми, побывают в редакциях СМИ, посетят региональные учреждения культуры и искусства, сообщает Инфоцентр "Финноугория".

Торжественное закрытие XVI Летнего университета состоится 10 июля в Финно-угорском культурном центре России.

Организатор XVI Летнего университета юных филологов – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации". Проект осуществляется при поддержке Общества М.А. Кастрена (Финляндия) и Министерства национальной политики Республики Коми.

Партнёры проекта: Министерство образования Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Консультативный комитет финно-угорских народов, Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации, Союз писателей Республики Коми, филиал ВГТРК Государственная телерадиокомпания "Коми гор", АУ РК "Издательский дом Коми", ГОУ ВО "Коми республиканская академия государственной службы и управления".