В селе Пыёлдино восстановят храм

19 июня 2017 года, 13:50 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Восстановление церкви Николая Чудотворца обсудили на сельском сходе жители села Пыелдино Сысольского района.

Встреча состоялась по инициативе Благотворительного фонда возрождения культурно-исторического наследия Республики Коми "Преемственность". По словам директора организации Владимира Лебедева, восстановление храма рассматривается как один из приоритетных проектов фонда. Такое решение принято экспертным советом "Преемственности" и поддержано главой Республики Коми Сергеем Гапликовым. Положительно оценивают проект и в Сыктывкарской епархии.

Развалины церкви до сих пор являются достопримечательностью Пыелдино и объектом интереса людей из различных уголков республики и России, проезжающих через старинное село. Храм находится в самом начале села, на горе, в деревне Вичкодор. Строился он в 1847-1850 годы по инициативе и на деньги прихожан. В разделенной на холодную и теплую (отапливаемую) части церкви было три престола.

Как подчеркнул на встрече Владимир Лебедев, без желания и активной помощи местного населения восстановление церкви теряет всякий смысл. Ведь работа предстоит колоссальная. С 1930-х годов здание храма использовалось как склад, а в последние десятилетия пустовало, и все эти годы продолжало разрушаться. К настоящему времени утрачены многие элементы прежнего внешнего и внутреннего облика церкви, без которых трудно восстановить все тонкости первоначального архитектурного замысла. Как выяснилось в ходе разговора, никто из местных жителей сейчас уже не помнит, что венчало двадцатиметровую колокольню, как выглядело пятиглавие храма, какие постройки находились вокруг церкви.

К сожалению, нет ответов на эти вопросы и на фотографиях полувековой давности, хранящихся в местном музее. В этой связи В. Лебедев попросил жителей Пыелдино еще раз обратиться к семейным архивам, внимательно присмотреться к уцелевшим фотографиям дедов и прадедов, на которых, возможно, запечатлена церковь Николая Чудотворца в ее первозданном виде. Если такие свидетельства найдутся, их необходимо передать в администрацию поселения для снятия копий. Это существенно облегчит работу по подготовке эскизного проекта и реализации дальнейших шагов по восстановлению церкви.

Подводя итог сельского схода, руководитель администрации сельского поселения Ирма Шаньгина обратилась к участникам с вопросом, согласны ли они с проведением реставрационных работ. Возражений не последовало, сельчане единогласно поддержали идею восстановления церкви Николая Чудотворца. Для местных жителей обновленный храм станет памятником былого величия Пыелдино и добрым знаком культурного возрождения села.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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