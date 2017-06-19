В Год добрых дел споршкола олимпийского резерва №1 начинает благотворительную акцию "Открой мир знаний детям-сиротам"

В рамках Года Добрых дел, объявленного главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, и отраслевого социального проекта "Эстафета добрых дел" регионального Министерства физической культуры и спорта Республики Коми ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №1" (ГБУ РК "СШОР№1") запускает благотворительную акцию "Открой мир знаний детям-сиротам".

С 19 июня по 19 августа на базе школы олимпийского резерва будет производится сбор средств для воспитанников детского дома № 1, которые в этом году пойдут в первый класс. Любой желающий может принять участие в акции и принести свои подарки по адресу: Коммунистическая, 21 (Республиканский стадион) ежедневно с 09.00 до 20.00 (оставлять у администратора).

"В сентябре наши воспитанники пойдут в первый класс. Все мы знаем, какое это важное событие для любого ребенка. И, конечно, хочется, чтобы у малышей остались только самые светлые воспоминания от этого праздника. Мы благодарим ГБУ РК "СШОР №1" за содействие и призываем горожан не оставаться равнодушными, ведь даже самый скромный подарок поможет большому делу. Нам необходимы рюкзаки, тетради, дневники, пеналы, карандаши (цветные, простые), ручки, краски, кисти, альбомы для рисования, цветную бумагу, цветной картон, пластилин, обложки для книг и тетрадей, линейки, ластики, развивающие игры (1-4 класс)", - рассказала директор ГУ РК "Специальный (коррекционный) детский дом №1" Валентина Островская.

Школа олимпийского резерва подключилась к Эстафете добрых дел еще в начале июня. С 1 июня на стадионе три раза в неделю занимаются воспитанники детских домов Сыктывкара – играют футбол, тренируются в легкой атлетике, спортивном многоборье и т.д. Кроме этого, для всех любителей спорта каждый рабочий день, с 14.00 до 17.00, бесплатно предоставляются футбольное поле, стритбольная площадка и теннисный корт", - отметил заместитель директора ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №1" Александр Политов.

В рамках празднования XXVIII Всероссийского олимпийского дня на базе Республиканского стадиона также будет работать пункт сбора средств для акции "Открой мир знаний детям-сиротам". Участники спортивных мероприятий и гости праздника смогут принести свои подарки для будущих первоклассников.

"20 августа мы передадим все собранные средства в ГУ РК "Специальный (коррекционный) детский дом №1". Сотрудники учреждения расфасуют канцтовары по рюкзакам, а 1 сентября малыши получат свои наборы первоклассника, которые помогут им открыть мир знаний", - подытожил Александр Политов.

***Цель проекта "Эстафета добрых дел" Министерства физической культуры и спорта Республики Коми - создание условий для вовлечения различных отраслевых структур в социально-значимую деятельность.

В число участников "Эстафеты добрых дел" войдут подведомственные Министерству физической культуры и спорта Республики Коми учреждения, региональные федерации по видам спорта, профессиональные спортивные клубы, коммерческие структуры, имеющие отношение к отрасли (спортивные клубы, центры, магазины и т.п..).

Старт проекту дан 11 мая: представители аппарата регионального Минспорта под руководством Николая Бережного привели в порядок баскетбольную площадку за сыктывкарской поликлиникой №3: установили новые щиты, кольца с антивандальной сеткой, приобретенные на личные средства, и покрасили стойки. В ремонте площадки помогли работники ГАУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва "Юность".

В реализацию проекта "Эстафета добрых дел" включились ГАУ Республики Коми "Спортивная школа по плаванию "Орбита", Федерация плавания Республики Коми, Федерация футбола Республики Коми, МФК "Новая генерация".