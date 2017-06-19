Сыктывкарская "НИКА" представила новое приобретение из Ростова-на-Дону

19 июня 2017 года, 11:00 |
Фото пресс-службы команды НИКА

Сыктывкарская баскетбольная "НИКА" продолжает активную трансферную кампанию в межсезонье. Вторым новичком дружины из Республики Коми стала мобильная центровая Яна Котова, сообщает пресс-служба команды.

Последние пять сезонов Яна Котова провела в "Ростове-Дон-ЮФУ", являясь настоящим лидером команды. В прошлом чемпионате она вошла в тройку лидеров в борьбе за подборы. Также Яна Котова в пятерке лучших игроков Суперлиги по коэффициенту полезности игрока.

В составе "Ростов-Дон-ЮФУ" Яна Котова выиграла золотые медали Суперлиги-1 в сезоне 2013/2014. Также в составе этого клуба игрок имеет опыт выступления в Премьер-Лиге.

В сезоне 2016/17 игрок приняла участие в 45 матчах, проводя в среднем за игру 25 минут, набирая 10,5 очков и совершая 8 подборов.

"На прошедшей недавно пресс-конференции мы подчеркнули, что хотим усилить нашу игру в атаке. Яна Котова – это реальное усиление нашего нападения и агрессии под кольцом. Кроме того, стоит отметить, что наш новичок хорошо защищается. А учитывая то, что она очень сильна в борьбе за подбор, можно смело утверждать, что Яна является одной из лучших на позиции центрового в Суперлиге. Необходимо также отметить мобильность игрока, что позволяет ей успевать поддерживать быстрые атаки своей команды", - подчеркнул генеральный менеджер "НИКИ" Максим Чурсанов.

***Яна Котова, нападающий-центровой, кандидат в мастера спорта. Родилась 4 сентября 1988 г., рост 187 см, вес 78 кг.
Выступала за "Ставропольчанку-Университет" (Ставрополь, 2005-2008 гг.), "Кубань" (Кропоткин, 2008-2012 гг), "Ростов-Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону, 2012-2017 гг.).

Напомним, первым приобретением сыктывкарской "НИКИ" в межсезонье стала разыгрывающий Яна Паневина, перешедшая в Сыктывкар из омского "Нефтяника".

Комиинформ
  Ключевые слова: баскетбол
  Рубрика: Спорт
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