В Прилузском районе Коми ищут 66-летнюю женщину

19 июня 2017 года, 7:50 | Прилузский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

В Прилузском районе Коми пропала 66-летняя женщина. Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Сообщение об инциденте поступило в спасательный отряд 16 июня из районного отдела полиции. Жительница села Слудка ушла из дома несколько дней назад и не вернулась.

Родственникам о своих намерениях сельчанка не сообщила. Как отметили в "СПАС-Коми", пожилая женщина страдает частичной потерей памяти.

Специалисты искали пропавшую 16, 17 и 18 июня, однако пока безрезультатно. Поиски продолжатся.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: село, розыск, МЧС, лето
  Рубрика: Происшествия
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