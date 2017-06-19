В Прилузском районе Коми ищут 66-летнюю женщину

В Прилузском районе Коми пропала 66-летняя женщина. Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Сообщение об инциденте поступило в спасательный отряд 16 июня из районного отдела полиции. Жительница села Слудка ушла из дома несколько дней назад и не вернулась.

Родственникам о своих намерениях сельчанка не сообщила. Как отметили в "СПАС-Коми", пожилая женщина страдает частичной потерей памяти.

Специалисты искали пропавшую 16, 17 и 18 июня, однако пока безрезультатно. Поиски продолжатся.