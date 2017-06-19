В Прилузском районе Коми ищут 66-летнюю женщину
19 июня 2017 года, 7:50 | Прилузский
В Прилузском районе Коми пропала 66-летняя женщина. Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.
Сообщение об инциденте поступило в спасательный отряд 16 июня из районного отдела полиции. Жительница села Слудка ушла из дома несколько дней назад и не вернулась.
Родственникам о своих намерениях сельчанка не сообщила. Как отметили в "СПАС-Коми", пожилая женщина страдает частичной потерей памяти.
Специалисты искали пропавшую 16, 17 и 18 июня, однако пока безрезультатно. Поиски продолжатся.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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