В Коми на одного врача в среднем приходится 199 пациентов

Важное значение для сохранения и поддержания здоровья населения имеет доступное и качественное медицинское обслуживание, включающее в себя достаточное число медицинских организаций, наличие квалифицированных кадров и проведение мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости населения.

По данным Комистата, на конец 2016 года медицинское обслуживание в республике осуществлялось в 55 больничных организациях, большинство из которых (85 %), относилось к юридическим лицам Министерства здравоохранения Республики Коми, остальные находились в подчинении ведомственных медицинских заведений, а также негосударственных медучреждений.

Число больничных коек круглосуточных стационаров равнялось 8,6 тыс. единиц, что на 13 % меньше, чем пять лет назад. Сокращение коечного фонда связано, в первую очередь, с оптимизацией структурных учреждений Минздрава РК. Этот процесс отчасти обусловлен ежегодным снижением численности постоянного населения региона, которая за пять лет уменьшилась на 39,3 тыс. человек или на 4 %.

Среднереспубликанский уровень обеспеченности больничными койками составил 101 единицу на 10 000 человек населения. Выше этого уровня больничными койками были обеспечены только жители городских округов "Сыктывкар" (152 койки на 10 000 человек населения), "Ухта" (119), "Воркута" (105) и муниципального района "Печора" (107). В остальных муниципальных образованиях этот показатель был ниже среднего. Самое низкое значение показателя, как и прежде, отмечалось в муниципальном районе "Сыктывдинский" (15), что определено географической близостью района к столице республики.

Структура коечного фонда в республике остается стабильной. На конец прошлого года, как и пять лет назад, наибольшая доля приходилась на койки хирургической специализации - 20 % (в 2011 году - 21 %); терапевтические - 19 %, гинекологические, для беременных женщин и рожениц - 11 % (на уровне пятилетней давности).

Кроме больничных организаций медицинскую помощь оказывали амбулаторно-поликлинические организации (АПО). На конец 2016 года на территории региона функционировало 215 АПО, их мощность составила 404 посещения в смену на 10 000 человек населения, что в сравнении с 2011 годом выше на 8 %.

Наряду с амбулаторной и стационарной помощью жителям Коми оказывалась необходимая экстренная (скорая) медицинская помощь. Число станций скорой помощи на конец 2016 года равнялось 31. В течение 2016 году неотложная медпомощь была оказана каждому третьему жителю республики. Чаще "скорую" вызывали жители муниципальных районов "Койгородский" и "Сысольский" (448 и 411 вызовов на 1 000 человек населения соответственно), в муниципальном районе "Ижемский" в оказании экстренной помощи нуждались только 157 жителей из 1 000.

На конец прошлого года профессиональную медицинскую помощь населению оказывали 4,3 тыс. врачей (на 0,5% больше, чем пять лет назад). На одного врача в среднем приходилось 199 человек населения. Как и прежде, минимальная нагрузка на докторов отмечалась в столице республики (123 пациента на одного доктора), наибольшая напряженность с врачами была зафиксирована в муниципальном районе "Удорский" (559).

Важнейшим звеном в оказании медицинской помощи населению являются работники со средним медицинским образованием. На конец прошлого года их насчитывалось 12,5 тыс.человек. Самый низкий уровень нагрузки на одного среднего медработника сложился в городском округе "Сыктывкар" (54 пациента на одного специалиста). Менее всех обеспечены медкадрами среднего звена жители муниципального района "Сыктывдинский", там на одного медработника приходилось 123 жителя при среднереспубликанском уровне - 68.

В структуре общей численности врачей наибольшую долю занимали врачи терапевтического профиля (23 %), педиатры и хирурги (по 9 %); в структуре среднего медперсонала медицинские сестры занимали две трети всех работников, а фельдшеры - 11 %.

По данным Министерства здравоохранения РК, в 2016 году общая заболеваемость населения республики составила более 1,9 млн. случаев, то есть в среднем каждый житель перенес за год немногим более двух заболеваний (а дети и подростки болели в среднем три раза за год). В сравнении с 2011г. число случаев общей заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет возросло на 9 %, взрослых - на 10 %, подростков 15-17 лет - снизилось на 10 %, что отчасти связано с соответствующими изменениями в возрастной структуре населения Республики Коми.

Перечень наиболее часто встречающихся заболеваний из года в год не претерпевал кардинальных изменений. Лидирующее положение здесь принадлежало болезням органов дыхания. В 2016 году, как и пятью годами ранее, они занимали чуть более четверти (26 %) всех зарегистрированных заболеваний. Среди основных классов болезней, кроме заболеваний органов дыхания, наибольший удельный вес в общей заболеваемости приходился на болезни системы кровообращения (12 %) и болезни костно-мышечной системы (11 %).

С целью проведения профилактических и оздоровительных мероприятий для предупреждения роста числа первичных заболеваний диспансеризацию за 2016 год прошла пятая часть (21 %) всего населения региона.

Для Республики Коми, как и для других северных регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), характерен высокий уровень первичной заболеваемости. В 2015 году по количеству зарегистрированных пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, Коми занимала 2 место среди субъектов СЗФО, уступая лишь Республике Карелия. Уровень первичной заболеваемости составил 1 072 случая в расчете на 1 000 человек населения при уровне, сложившемся в среднем по округу - 877 случаев (в целом по России - 778). Одновременно стоит отметить, что обеспеченность жителей нашего региона средним медицинским персоналом, круглосуточными больничными койками и амбулаторно-поликлинической помощью заметно выше, чем в среднем по СЗФО, а врачами - незначительно ниже.