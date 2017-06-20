Сыктывкарцы простояли семь часов в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве. Своими впечатлениями они поделились с "Комиинформом".

Мощи Николая Чудотворца с 21 мая находятся в храме Христа Спасителя. К ним можно прикоснуться каждый день с 8 до 21 часа. Пробудет святыня в Москве до 12 июля.

Как рассказала "Комиинформу" сыктывкарка Светлана Фролова, заведующая хореографическим отделением гимназии искусств при главе Коми, в Москве она оказалась в связи с рабочими делами - на фестивале балетного искусства.

В свободный день решили не упускать возможность и поклониться мощам святого. Удивило многое, однако сыктывкарцы ничуть не пожалели, что отстояли в очереди в храм. Само ожидание события дало им возможность подумать на многие философские темы, отметила собеседница.

"Это была середина недели, однако мы и подумать не могли, что сама очередь и в будний день растянется на несколько километров, - отметила С.Фролова. - Надо сказать, что там все очень хорошо организовано: стоят автобусы, в которых можно присесть отдохнуть, также есть торговые павильоны, в которых можно купить что-то перекусить. В самой очереди люди - разных возрастов. Они общаются, знакомятся. Чем ближе подходишь к храму, тем легче становится и физически, и психологически. Главное, о чем думали уже на подходе к мощам - не забыть имена людей, за которых нужно было попросить у всевышнего и Николая Чудотворца".

Порядка миллиона человек поклонились мощам святителя Николая Чудотворца с момента их прибытия в Москву, сообщается на официальном сайте принесения мощей святого в Россию.