В столице Коми на автостоянке ТРЦ "Макси" столкнулись "Жигули" и "Киа"

18 июня 2017 года, 10:50 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

В Сыктывкаре на территории автостоянки крупного торгово-развлекательного центра "Макси" вчера произошло ДТП.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, 17 июня в 14:10 водитель 1992-го года рождения, двигаясь по стоянке напротив дома №141 по Октябрьскому проспекту на ВАЗ-2104, не предоставил преимущество в движении, в результате чего его автомобиль столкнулся с "Киа Спектра".

За рулем "Киа" находился мужчина 1994-го года рождения. В результате ДТП пострадали две девушки 1997-го года рождения, пассажирки этого авто.

У одной из них - тупая травма живота, у другой - черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также ушиб шейного отдела позвоночника.

Обе пострадавшие госпитализированы, добавили в ГИБДД.

Водитель "Жигулей" в течение года за нарушения ПДД к административной ответственности не привлекался. Водительский стаж - с 2010-го года.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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