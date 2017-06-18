За успехи в коми языке школьники Сыктывдина будут получать стипендию

18 июня 2017 года, 13:22 | Сыктывдинский
Фото "Вконтакте"

Руководитель Сыктывдинского района Олег Лажанев поддержал идею о назначении стипендии школьникам, которые по итогам учебного года покажут лучшие результаты в мероприятиях по изучению коми языка. Об этом сообщает районная администрация, соответствующее решение было принято в ходе "круглого стола".

Для обсуждения на нем вопросов изучения коми языка как родного была создана рабочая группа: представители управления образования, директора школ, учителя коми языка и общественники. Они решили открыть в школах Сыктывдина классы, где учащиеся будут изучать коми язык как родной в виде "погружения" в предмет через внеурочную деятельность. Реализовать идею планируется в виде кружка, посещать который будут не все ученики школы, а лишь желающие, в планах - группы по 15-20 человек.

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Своими разработками в этом вопросе поделилась педагог Выльгортской школы №1 Мария Коснырева. Она представила собравшимся программу внеурочной деятельности "Сёрнитам комиӧн" ("Говорим на коми"), ее главная цель – развитие элементарной разговорной речи. Авторская программа включает в себя постановки сказок и мини-спектаклей на коми языке, изучение происхождения фамилий, интересных коми слов, кличек животных, названий своих населенных пунктов. А также посиделки, праздники, изучение народных коми потешек, считалок, частушек, песен и коми игр.

Педагог не только презентовала образовательный проект, но и обратилась к руководителю администрации района О.Лажаневу с предложением назначить по итогам года стипендию от главы районной администрации. Тем ученикам, которые покажут лучшие результаты в различных мероприятиях по коми языку. Предложение было поддержано.

Как отмечают в администрации Сыктывдина, О.Лажанев обратил внимание и на возможность поощрения педагогов данных учеников. Соответствующий пункт районное Управление образования должно включить в положение о стипендии. Само положение поручено разработать к началу нового учебного года.

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Также в ходе "круглого стола" педагоги высказались о необходимости проводить в районе большее количество конкурсов по коми языку и литературе. Инициатива также была поддержана представителями администрации района.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: школа, Сыктывдинский район, стипендия, коми язык
  Рубрика: Общество
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