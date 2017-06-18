Роль партизан примерили на себя молодежные организации Прилузья

Накануне вечером молодежь Прилузья приняла участие во всероссийском историческом квесте "1942. Партизанскими тропами". Мероприятие прошло на площадке Центра культуры и досуга села Объячево. Участие в нем приняли четыре районных команды. Лучший результат продемонстрировали представители Коми региональной общественной организации "Союз молодежи села".

Второе и третье место разделили между собой команды участники из патриотического проекта "Памяти павших будем достойны" отделения социальной помощи семье и детям. Благодарственным письмом за участие отмечена четвертая команда "Кречет" детского оздоровительно-образовательного спортивного центра села Объячево.

В ходе квеста каждая из команд выступила в роли партизанского отряда, членам которого предстояло остановить планомерное снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, снизить темп продвижения врага, а также начать диверсионную и "рельсовую" войну. В процессе выполнения миссии команды добывали немецкие карты, чертежи, фото немецких офицеров или немецкой техники для успешного завершения задания.

Идея создания подобных исторических квестов была предложена движением "Волонтеры Победы" годом ранее. Основная цель таких встреч - в игровой форме познакомить участников с интересными и малоизвестными фактами о народе-победителе и военном времени, поддержать патриотический дух молодых россиян. Сценарий и задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. Так, квест "1942. Партизанскими тропами" создан, чтобы напомнить о более чем шести тысячах партизанских отрядов, в которые входили по разным данным около миллиона человек. Квест, посвященный истории партизанских движений, состоялся по всей России в первой половине июня.

В 2017 году во всероссийских исторических квестах впервые введена и система рейтинга. В течение года, проходя их, участники будут набирать баллы, а осенью самые исторически подкованные и находчивые отправятся на финал в Москву.