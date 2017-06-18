Роль партизан примерили на себя молодежные организации Прилузья

18 июня 2017 года, 8:52 | Прилузский
Фото "Вконтакте"

Накануне вечером молодежь Прилузья приняла участие во всероссийском историческом квесте "1942. Партизанскими тропами". Мероприятие прошло на площадке Центра культуры и досуга села Объячево. Участие в нем приняли четыре районных команды. Лучший результат продемонстрировали представители Коми региональной общественной организации "Союз молодежи села".

Второе и третье место разделили между собой команды участники из патриотического проекта "Памяти павших будем достойны" отделения социальной помощи семье и детям. Благодарственным письмом за участие отмечена четвертая команда "Кречет" детского оздоровительно-образовательного спортивного центра села Объячево.

1.jpg

В ходе квеста каждая из команд выступила в роли партизанского отряда, членам которого предстояло остановить планомерное снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, снизить темп продвижения врага, а также начать диверсионную и "рельсовую" войну. В процессе выполнения миссии команды добывали немецкие карты, чертежи, фото немецких офицеров или немецкой техники для успешного завершения задания.

2.jpg

Идея создания подобных исторических квестов была предложена движением "Волонтеры Победы" годом ранее. Основная цель таких встреч - в игровой форме познакомить участников с интересными и малоизвестными фактами о народе-победителе и военном времени, поддержать патриотический дух молодых россиян. Сценарий и задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. Так, квест "1942. Партизанскими тропами" создан, чтобы напомнить о более чем шести тысячах партизанских отрядов, в которые входили по разным данным около миллиона человек. Квест, посвященный истории партизанских движений, состоялся по всей России в первой половине июня.

3.jpg

В 2017 году во всероссийских исторических квестах впервые введена и система рейтинга. В течение года, проходя их, участники будут набирать баллы, а осенью самые исторически подкованные и находчивые отправятся на финал в Москву.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: Победа, патриотризм, партизанский отряд, молодежь, квест, Великая Отечественная война
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:49 13.06.2017
Пожарная каланча – первое чудо улицы Советская в столице Коми
18:26 12.06.2017
В День России юные сыктывкарцы потягались в ловкости и смекалке
17:52 12.06.2017
В День города обновленный Кировский парк стал "зеленой зоной"


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления

Прямая линия с Владимиром Путиным


Подробнее...

Новости партнеров

"КС-Альфа" вошла в ТОП активных федеральных строителей жилья



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июня

В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus