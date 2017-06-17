Елизавета Сысоева и Ирина Кожухова из Коми - призеры Всероссийских соревнований "Юный стрелок России"
Две медали завоевали спортсменки Республики Коми на Всероссийских соревнованиях "Юный стрелок России" в Ижевске сегодня, 17 июня.
Как сообщает Минспорта Коми со ссылкой на старшего тренера молодежной сборной команды Республики Коми по пулевой стрельбе Александра Паршукова, в группе спортсменов 2003 года рождения и моложе в олимпийском упражнении ВП-4 (виновка пневматическая, стрельба стоя, 40 выстрелов, дистанция 10 метров) воспитанница Усть-Куломской ДЮСШ Елизавета Сысоева стала серебряным призером. Она набрала 406, 7 очка.
Ирина Кожухова (спортивная школа "Темп", Воркута) стала обладательницей бронзовой медали (406, 6).
Обе спортсменки - кандидаты в мастера спорта России по пулевой стрельбе.
Победу одержала мастер спорта России по пулевой стрельбе Делия Айталиева (408,4) из Самары.
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