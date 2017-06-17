Елизавета Сысоева и Ирина Кожухова из Коми - призеры Всероссийских соревнований "Юный стрелок России"

Две медали завоевали спортсменки Республики Коми на Всероссийских соревнованиях "Юный стрелок России" в Ижевске сегодня, 17 июня.

Как сообщает Минспорта Коми со ссылкой на старшего тренера молодежной сборной команды Республики Коми по пулевой стрельбе Александра Паршукова, в группе спортсменов 2003 года рождения и моложе в олимпийском упражнении ВП-4 (виновка пневматическая, стрельба стоя, 40 выстрелов, дистанция 10 метров) воспитанница Усть-Куломской ДЮСШ Елизавета Сысоева стала серебряным призером. Она набрала 406, 7 очка.

Ирина Кожухова (спортивная школа "Темп", Воркута) стала обладательницей бронзовой медали (406, 6).

Обе спортсменки - кандидаты в мастера спорта России по пулевой стрельбе.

Победу одержала мастер спорта России по пулевой стрельбе Делия Айталиева (408,4) из Самары.