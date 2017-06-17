Елизавета Сысоева и Ирина Кожухова из Коми - призеры Всероссийских соревнований "Юный стрелок России"

17 июня 2017 года, 21:48 |
Фото Минспорта Коми

Две медали завоевали спортсменки Республики Коми на Всероссийских соревнованиях "Юный стрелок России" в Ижевске сегодня, 17 июня.

Как сообщает Минспорта Коми со ссылкой на старшего тренера молодежной сборной команды Республики Коми по пулевой стрельбе Александра Паршукова, в группе спортсменов 2003 года рождения и моложе в олимпийском упражнении ВП-4 (виновка пневматическая, стрельба стоя, 40 выстрелов, дистанция 10 метров) воспитанница Усть-Куломской ДЮСШ Елизавета Сысоева стала серебряным призером. Она набрала 406, 7 очка.

Ирина Кожухова (спортивная школа "Темп", Воркута) стала обладательницей бронзовой медали (406, 6).

Обе спортсменки - кандидаты в мастера спорта России по пулевой стрельбе.

Победу одержала мастер спорта России по пулевой стрельбе Делия Айталиева (408,4) из Самары.

Комиинформ
  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:48 17.06.2017
В Коми разработан комплекс дополнительных мероприятий по развитию физкультуры и спорта
17:37 16.06.2017
Сборная Коми по боксу отличилась на всероссийских соревнованиях
15:26 16.06.2017
В республике пройдет чемпионат и первенство Коми по конному спорту


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления

Прямая линия с Владимиром Путиным


Подробнее...

Новости партнеров

"КС-Альфа" вошла в ТОП активных федеральных строителей жилья



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
Вероника. Периодически нуждаюсь в сопровождении. Могу стать хорошим другом. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июня

В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus