В Коми все больше школьников изучают Основы православной культуры

Минобрнауки Коми ждет выпускников культурологических факультетов в школы для преподавания комплексного курса "Основ религиозных культур и светской этики". Об этом на заседании Общественного совета при ведомстве заявила замминистра образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

В Сыктывкаре в очередной раз эксперты обсудили проблемы и достижения введения в республике этого курса. Как сообщила замначальника отдела развития общего образования и воспитания министерства Юлия Савина, "Основы религиозных культур и светской этики" преподают в школах Коми с 2012 года во всех четвертых классах, как и по всей России. Педагоги используют культурологический подход, позволяющий формировать у школьников первоначальные знания о религиях и народах России.

Курс состоит из шести модулей: "Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы мировых религиозных культур" и "Основы светской этики". Учебники помогает приобретать епархия. В Коми преподают "Основы светской этики" и православную культуру - 1 час в неделю, 34 часа в учебный год.

Выбор модулей - добровольное начало, пояснила Ю.Савина. Ежегодно это делают родители третьеклассников за две недели до завершения учебного года. Анализ динамики свидетельствует о том, что число изучающих предмет растет из года в год: в 2012 году в Коми всего 7,7% родителей (754 ученика) выбирали модуль "Основы православной культуры", в 2016 – 2017 году выбор в пользу именно этого модуля сделали 22,9%, предварительный выбор на сегодня сделали 3108 человек (30,3%).

Удовлетворенность родителей курсом - 83,47%, таким образом Ю.Савина сделала вывод, что курс ведется на высоком уровне.

Преподают предмет 430 учителей, преимущественно педагоги начальных классов (78%). Между тем, Минобраз заинтересован, чтобы выпускники культурологического факультета СГУ имени П.Сорокина приходили на эту работу. Поэтому на заседании Совета прозвучало пожелание усилить методику преподавания предмета в вузе.

Духовенство также выражает готовность участвовать в образовательном процессе, но, как отметила председатель Общественного совета Минобраза Коми Ольга Уваровская, для этого обязательно необходимо педагогическое образование. Такой пример имеется в Воркуте, где учитель курса "Основ религиозных культур" преподает еще и Обществознание и при этом является священнослужителем.

По закону у в России образование носит светский характер, поэтому священнослужители должны больше использовать свои площадки и ресурсы воздействия на родителей, рассказывать о важности этого предмета и духовно-нравственного воспитания. Кроме того, встречаться с детьми в школьных классах священнослужители могут и во внеурочное время, заключила О.Уваровская.