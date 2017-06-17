Житель Коми выжил при взрыве на Лабаганском месторождении

Нарьян-Марский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводит доследственную проверку по факту взрыва при производстве ремонтных работ на Лабаганском месторождении.

Как сообщили "Комиинформу" в ведомстве, по итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) или ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 11 июня на Лабаганском месторождении, расположенном в районе поселка Варандей на территории НАО при производстве ремонтных работ на ДЭС-100 (дизельная электростанция) произошел взрыв неизвестного характера, в результате которого пострадало три человека, один из них погиб. Погибший являлся жителем Чеченской Республики.

Как сообщило региональное МЧС, он работал машинистом экскаватора. В больнице Нарьян-Мара в средне-тяжелом состоянии находятся житель Омской области и работник из Коми. Одному из них ампутировали правую руку. Люди получили ожоги, поскольку взрыв повлек за собой возгорание,