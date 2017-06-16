Жительница Эжвы "от скуки" спаивала подростков

Заместитель прокурора Эжвинского района г. Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней местной жительницы. органом предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, жительнице Эжвы было скучно напиваться в одиночестве, поэтому она приобретала водку, пивные и винные напитки и распивала их в подъездах многоквартирных домов со знакомыми подростками. За вовлечение несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков молодая женщина привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ, однако штраф не послужил средством от скуки. После выявления очередного случая спаивания подростков в отношении нее было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в суд. Расследование по делу осуществлено отделом дознания отдела полиции № 2 УМВД России по г. Сыктывкару, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.