Жительница Эжвы "от скуки" спаивала подростков

16 июня 2017 года, 18:38 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Заместитель прокурора Эжвинского района г. Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней местной жительницы. органом предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, жительнице Эжвы было скучно напиваться в одиночестве, поэтому она приобретала водку, пивные и винные напитки и распивала их в подъездах многоквартирных домов со знакомыми подростками. За вовлечение несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков молодая женщина привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ, однако штраф не послужил средством от скуки. После выявления очередного случая спаивания подростков в отношении нее было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в суд. Расследование по делу осуществлено отделом дознания отдела полиции № 2 УМВД России по г. Сыктывкару, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: пьянство
  Рубрика: Право
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