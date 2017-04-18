Константин Лазарев: "Одна из основных задач – благоустройство городской среды"

Заместитель председателя правительства Республики Коми – министр тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Константин Лазарев в эксклюзивном интервью "Комиинформу" рассказал о том, как в рамках приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" будут благоустроены дворы и зоны отдыха северян, потребуется ли финансовое участие самих жителей и как нашей республике удалось на нынешнем этапе стать лидером среди регионов по этому направлению.

- Константин Григорьевич, каково финансирование проекта и доведены ли до регионов условия получения средств?

- Вообще все условия участия в проекте, как финансовые, так и организационно-технические, регионам доведены. Месяц назад в Казани по этой теме состоялся большой двухдневный семинар, на котором руководителям профильных министерств субъектов РФ подробно рассказали алгоритм действий, которые следует предпринять для реализации программы. У нас в республике работа началась своевременно: без отставаний от жестких планов-графиков, обозначенных федеральным Минстроем.

Что касается финансирования, в целом на страну предусмотрено 20 миллиардов рублей. На нашу республику отведено 130 миллионов рублей. Еще 120 миллионов добавляем мы сами из регионального бюджета. Программа охватывает Сыктывкар как административный центр субъекта РФ, а также монотерритории. В Коми, как вы знаете, это заполярный город Воркута и приполярный город Инта, а также поселок Жешарт Усть-Вымского района и город Емва Княжпогостского района. Сами муниципалитеты финансово также будут участвовать.

- Как вы оцениваете обозначенный перечень работ в рамках "Городской среды"?

- Он продуман грамотно, поскольку подразумевает как основной (это, собственно, сами придомовые территории в части приведения в порядок базовой дворовой инфраструктуры) и дополнительный (высадки зеленых насаждений, установки игровых и спортплощадок и прочее). Второй перечень позволяет подключаться финансово юрлицам и самим гражданам в размере пяти процентов от общего объема расходов. Такую "планку" наши органы местного самоуправления одобрили.

- Когда средства по линии федерального центра поступят в регион?

- Мы заключили соглашение с Минстроем России и получили средства в полном объеме. Более того, уже перечислили их на места.

- Так быстро?

- Хочу заметить, что в этом плане Коми – единственный регион, сработавший столь оперативно, поскольку к моменту готовности Москвы выделять средства у нас уже было все подготовлено.

- Как это удалось?

- На уровне республики проект курирует Минстрой. Мы качественно и в срок провели необходимую организационную работу.

- В какой сейчас стадии "Городская среда" в Коми?

- В этом месяце на сайтах городов и районов из числа участников проекта размещены муниципальные программы с планами по благоустройству дворов. До мая отводится время на их обсуждение. А затем наступит этап непосредственной реализации: лето – оптимальный период для ремонтов.

- Глава нашей республики недавно сообщал о том, что Воркута дважды вошла в федеральный проект…

- Все верно. Было принято решение о включении этого города в перечень территорий, где будут благоустроены места массового отдыха за счет федеральной субсидии. В Заполярье по просьбам населения решено вдохнуть новую жизнь в городской парк. Сейчас готовится проектно-сметная документация.

Отмечу также, что до 30 процентов средств в рамках "Городской среды" можно направлять на благоустройство мест массового скопления граждан: центральные улицы, скверы, площади... Сыктывкар у нас этим уже занимается. А две трети средств отводятся на расходы по наведению порядка во дворах.

- Еще о Воркуте. В программу включены все поселки?

- О поселках речь идти не будет – они входят в состав округа, а не самого города. По федеральным нормативам, монотерриторией признана только сама Воркута. Что касается поселков, где ситуация с дворами хуже, чем в городе: мы договорились с руководителем администрации муниципалитета о том, что они будут финансироваться из местного бюджета.

- Константин Григорьевич, должны ли проходить экспертизу проекты по благоустройству дворов на предмет безопасности, эстетического вида и прочих критериев?

- Чтобы заявить тот или иной двор, инициативу должны проявить сами собственники: им следует провести общее собрание и большинством голосов принять соответствующее решение. Кураторами всего процесса федеральный центр определил партию "Единая Россия" и движение Общероссийский Народный Фронт. Только при наличии согласований от всех, кого я сейчас перечислил, дворы будут включены в план, а проекты получат согласование. Типы проектирования уже есть. Различные их варианты выложены на сайте Минстроя РФ. Продублированы эти документы должны быть и на сайтах муниципалитетов. В Коми это условие соблюдено – я лично проверил интернет-ресурсы органов местного самоуправления.

- Если жильцы домов не успеют подготовиться и не попадут в программу на это лето – как им быть?

- Она рассчитана до 2021 года. Так что заявляться можно будет на протяжении пяти лет. Вместе с тем, хочу это подчеркнуть, "Городская среда" не дает повода для расслабления органам местного самоуправления. Никто с них не снимает обязанности заниматься в текущем режиме благоустройством как населенных пунктов в целом, так и мест проживания граждан, в частности. Муниципалитеты не имеют права свернуть собственные программы.

- Это радует!

- Так а иначе и быть не может. Каждый житель ежемесячно оплачивает содержание и ремонт не только жилья, но и территории, закрепленной за его домом. Таковые должны содержаться в нормативном состоянии. Это значит – своевременная уборка, ремонт тротуаров, установка контейнеров, урн, скамеек и прочих обязательных атрибутов для комфортной дворовой среды.

- А будет ли в рамках программы отдаваться предпочтение запущенным дворам или получат финансирование те, кто заявился первее?

- Разумеется, нецелесообразно выделять средства тем дворам, которые приведены в порядок совсем недавно: год или несколько лет назад. Важнее поддержать дома, территории вокруг которых оказались заброшены и давно нуждаются в новом освещении, автостоянках, местах выгулов собак, а также в игровых и спортплощадках, новых бордюрах и так далее.

- Еще один аспект: как быть с домами, подпавшими под точечную застройку, где дворы – это весьма условное понятие?

- Даже очень маленькую территорию нужно содержать в порядке. Но при этом наше министерство постоянно напоминает органам местного самоуправления о необходимости обращать внимание при выдаче разрешений на строительство домов как раз о том, о чем вы говорите. Учет пространства между домами – это полномочия администраций на местах. Мэры должны думать не о том, чтобы каждый клочок земли приносил выгоду, а о том, чтобы новоселам было приятно видеть из своего окна не окно соседа, а красивый двор если не просторных, но относительно приличных размеров, где хватит места под все те функции, которыми и наделены придомовые территории.

В развитие темы, которую вы подняли, хотел бы обозначить еще один нюанс: в населенных пунктах немало ситуаций, когда двор один на несколько домов. В таком случае общее собрание собственники должны проводить совместно.

- Тонкостей может быть и других немало. Всех их в рамках одного интервью не обсудить. Как быть жителям, если у них накапливаются иные вопросы по участию в программе?

- Им лучше обратиться в администрацию по месту жительства. Все муниципальные чиновники предупреждены о необходимости оказания оперативных консультаций инициативных граждан: ответы должны даваться на все вопросы.

- Константин Григорьевич, удастся ли большим охватом в рамках новой программы снять накопленное годами, а то и десятилетиями, недовольство жильцов состоянием дворов?

- Постулат федерального Минстроя, и я с таким подходом абсолютно солидарен: лучше меньше, да лучше. Сделать нужно работу качественно. Конечно, тут возникает еще одна немаловажная деталь: вот мы приведем в порядок дворы. А всегда ли туда возможно попасть? Заезды во дворы иногда просто невозможно из-за разбитых дорог. Оптимально – синхронизировать программу ремонтов дворов и дорог с подъездами к домам. Эту задачу перед муниципалами мы поставили.

- Как житель столицы Коми, вы сами будете участвовать в "Городской среде" с соседями по дому?

- У нас инициативный председатель ТСЖ. Общее собрание он инициировал, мы его провели и необходимые документы в мэрию уже подали. Двор у нас относится только к нашему дому. Хотя есть нюансы: рядом частный сектор. Лично я как жилец участие принимаю. Конечно, не факт, что нашему дому удастся выиграть отбор, но мы с соседями постараемся этого добиться.